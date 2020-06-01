С сегодняшнего дня жители Эстонии смогут покупать в Финляндии лекарства по э-рецепту
Финляндия стала первым иностранным государством, где жители Эстонии могут приобрести лекарства по электронному рецепту.
Финляндия стала первым иностранным государством, где жители Эстонии могут приобрести лекарства по электронному рецепту.
По словам Тыниса Яагуса, руководителя службы здравоохранения TEHIK, ответственной за трансграничный обмен данными рецептов, Эстония и Финляндия являются первыми двумя европейскими странами, которые обмениваются такими данными. Жители Финляндии могут выкупать в Эстонии лекарства по электронным рецептам с января прошлого года. ”За это время жители Финляндии приобретали рецептурные лекарства в Эстонии почти 9 000 раз, — сказал Яагус.- Учитывая, что до кризиса, вызванного коронавирусом, в Финляндии жили и работали около 100 000 эстонцев, потребность в такой же услуге на другой стороне залива может быть в несколько раз выше”.
Министр социальных дел Танел Кийк поблагодарил эстонские и финские власти, которые оперативно работали, чтобы начать трансграничный обмен рецептами. ”Последние месяцы показали, насколько необходима возможность передачи медицинской информации и электронных рецептов в обоих направлениях. В то время, когда люди не могут свободно перемещаться между странами, им все равно могут понадобиться лекарства, которые может выписать только врач, работающий в их стране, — сказал Кийк. — Мы обязательно продолжим развитие систем, которые позволят передавать медицинские данные в другие государства и, таким образом, обеспечить более качественное медицинское обслуживание как дома, так и за рубежом”.
На сегодняшний день в общей сложности 23 страны ЕС выразили желание участвовать в трансграничном обмене данными рецептов. ”Общая цель — предоставить людям услугу, охватывающую всю Европу, но какие страны и когда будут к ней готовы, зависит, прежде всего, от доступности цифровых данных”, — пояснил Тынис Яагус. В настоящее время в Эстонии по рецепту могут покупать лекарства граждане Финляндии, Хорватии и, с сегодняшнего дня, Португалии. Следующими государствами, где жители Эстонии смогут приобретать лекарства по электронному рецепту, станут Хорватия и Португалия.
Для присоединения к услуге выписывающим рецепты врачам и медсестрам не нужно ничего делать. Данные эстонских пациентов по умолчанию открыты для трансграничного обмена данными. ”По желанию человека трансграничную передачу данных можно закрыть на портале пациента digilugu.ee”, — подтвердил Яагус.
Следующим шагом в процессе обмена медицинскими данными по всей Европе станет передача сводных данных о состоянии здоровья пациентов. Это означает, что в будущем, например, у человека, нуждающегося в лечении за границей, будет электронная выписка медицинских данных, которую врач может использовать для принятия более быстрых и качественных решений о лечении. Так, например, в чрезвычайной ситуации практикующий в другой стране врач может немедленно получить информацию о сопутствующих заболеваниях, аллергии или других важных показателях состояния здоровья пациента.
За оказание обеих услуг в Эстонии ответственность несет Центр информационных систем здравоохранения и социального обеспечения (TEHIK). При этом он сотрудничает с Больничной кассой Эстонии и Департаментом лекарственных средств.
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