С пятницы открыто посещение пациентов Восточно-Таллиннской центральной больницы

Пациентов, находящихся на больничном лечении, можно будет посещать по рабочим дням с 15.00 по 19.00, и по выходным дням с 12.00-16.00.
Женская клиника вновь откроет семейные палаты. Ходатайствовать о получении семейной палаты могут роженицы, которые будут рожать начиная с 10.07.2020 с 00.00. На рожениц, кто будет рожать раньше данного времени, получение платных семейных палат и палат мамы-ребенка распространяться не будет. Учитывая присутствующий риск заражения вирусом, в Женской клинике запрет на посещение будет действовать по-прежнему.
Начиная со среды амбулаторных пациентов Восточно-Таллиннской Центральной Больницы не тестируют на наличие инфекции COVID-19, однако, в случае появления у пациента признаков заболевания, ему следует остаться дома.
Пациентов, направленных на дневное и плановое стационарное лечение, также больше не будут тестировать на наличие инфекции COVID-19. Тесты будут при необходимости проведены пациентам, у кого проявляются симптомы респираторного заболевания.
Решение о тестировании пациентов, госпитализированных в неотложном порядке, принимает дежурный врач.
В женской клинике тестирование рожениц на наличие вируса COVID-19 продолжится.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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