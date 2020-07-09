С пятницы открыто посещение пациентов Восточно-Таллиннской центральной больницы

Пациентов, находящихся на больничном лечении, можно будет посещать по рабочим дням с 15.00 по 19.00, и по выходным дням с 12.00-16.00.

Женская клиника вновь откроет семейные палаты. Ходатайствовать о получении семейной палаты могут роженицы, которые будут рожать начиная с 10.07.2020 с 00.00. На рожениц, кто будет рожать раньше данного времени, получение платных семейных палат и палат мамы-ребенка распространяться не будет. Учитывая присутствующий риск заражения вирусом, в Женской клинике запрет на посещение будет действовать по-прежнему.

Начиная со среды амбулаторных пациентов Восточно-Таллиннской Центральной Больницы не тестируют на наличие инфекции COVID-19, однако, в случае появления у пациента признаков заболевания, ему следует остаться дома.

Пациентов, направленных на дневное и плановое стационарное лечение, также больше не будут тестировать на наличие инфекции COVID-19. Тесты будут при необходимости проведены пациентам, у кого проявляются симптомы респираторного заболевания.

Решение о тестировании пациентов, госпитализированных в неотложном порядке, принимает дежурный врач.

В женской клинике тестирование рожениц на наличие вируса COVID-19 продолжится.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!