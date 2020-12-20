С осени все пожилые люди смогут сделать прививку от гриппа бесплатно
Министр социальных дел Эстонии Танель Кийк утвердил изменения в государственной программе иммунизации, согласно которым с 1 октября следующего года вакцинация от гриппа людей в возрасте 65 лет и старше будет осуществляться при поддержке Больничной кассы.
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