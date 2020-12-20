С осени все пожилые люди смогут сделать прививку от гриппа бесплатно

С 2019 года правом бесплатного вакцинирования от гриппа пользуются клиенты домов по уходу. Остальные желающие вакцинироваться могут это сделать через аптечную сеть.

По словам Кийка, опыт нынешнего сезона гриппа показал, что в случае увеличения спроса действующая система может и не покрыть потребности групп риска. "Поэтому будет правильным, если государство обеспечит возможность вакцинации всем пожилым людям", — сказал министр.

В сезоне 2018/2019 года прививку от гриппа сделали 92 529 человек или 7,02% населения страны, среди привитых пожилых было 10,2%.