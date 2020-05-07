С мая семейные врачи и медсестры смогут использовать новую систему поддержки

”Для того, чтобы семейный врач и его команда могли выполнять свою работу как можно лучше, информационная система врача должна быть быстрой и удобной в использовании и помогать врачу принимать решения о лечении. Новое решение предоставит персонализированные, ориентированные на человека рекомендации для рабочего процесса врача. В данной системе объединены медицинские знания и записи о здоровье человека, имеющиеся в электронной истории болезни, — говорит министр социальных дел Танель Кийк. — Созданная поддержка в принятии решений сэкономит время врача и сделает существующие медицинские данные более полезными для здоровья человека. Завершение поддержки принятия решений является важной вехой в продвижении к ориентированному на пациента здравоохранению”.

В Эстонии поддержка принятия решений вводится по всей стране и включает данные о здоровье всех жителей Эстонии. Система также готова использовать генетические данные человека в будущем, то есть учитывать генетические риски для здоровья человека в рекомендациях по лечению.

”Система поддержки принятия клинических решений является первым решением в Эстонии, которое объединяет и анализирует данные о здоровье человека, такие как диагнозы, лекарства, анализы и процедуры за последние пять лет. В будущем в систему будут добавлены показатели генетического риска и другие показатели образа жизни человека. Поддержка принятия решений также учитывает как эстонские, так и международные руководящие принципы лечения и, наконец, предоставляет врачу рекомендации по диагностике и лечению”, — поясняет Карин Кынд, руководитель проекта поддержки принятия решений из Больничной кассы.

По словам доктора Реэта Лайдола, главы Таллиннского общества семейных врачей, благодаря поддержке принятия решений врач на приеме будет более привержен общению с пациентом. ”Поддержка принятия решений предоставляет врачам основанные на фактических данных рекомендации по лечению исходя из истории болезни пациента. Быстрый доступ к медицинской информации особенно ценен для пациентов с большим количеством хронических заболеваний и множеством лекарств, влияние и взаимодействие которых необходимо учитывать.Такое решение поможет принимать лучшие и более обоснованные решения о лечении и избежать ошибок в лечении”, — говорит доктор Лайдола, отмечая необходимость системы поддержки принятия решений в повседневной работе семейных врачей и медсестер.