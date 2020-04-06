РУКОВОДСТВО | Не допускайте этих ошибок! Таллиннские медики рассказали, как правильно носить маски и перчатки

Эксперты отмечают, что неправильное использование существенно снижает пользу от средств индивидуальной защиты.

Использование защитной маски



1. Запомните, какой стороной вы вынули маску из коробки. Надевать маску следует той стороной ко рту, которая не соприкасалась с рукой при извлечении маски из упаковки. Зацепите резинки за уши, но не скрещивайте их.

2. Маска должна полностью покрывать рот и нос.

3. Зафиксируйте на носу формирующую часть маски (проволоку).

ТАК НЕ ДЕЛАЙТЕ! Маска должна закрывать рот и нос. Смещать маску нельзя. Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

ТАК НЕ ДЕЛАЙТЕ! Маска должна закрывать нос. Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

4. Во время надевания, снятия и ношения маски старайтесь не дотрагиваться до области лица. Ни в коем случае нельзя смещать маску на подбородок.

4. Маску, на внешнюю или внутреннюю поверхность которой попали капли (например, при чихании или кашле), следует заменить на новую.

5. Маску можно носить до той поры, пока ее внутренняя поверхность не станет влажной.

Использование защитных перчаток

НЕЛЬЗЯ ЧЕСАТЬ НОС. И в перчатках тоже. На них может оседать грязь или частицы вируса. Правило «не трогай лицо» необходимо соблюдать и в том случае, если вы носите перчатки. Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

ТАК НЕ ДЕЛАЙТЕ! Нельзя трогать ни лицо, ни волосы. Tallinna Tervishoiu Kõrgkool



1. Перед тем, как взять печатки в руки, обработайте руки антисептиком или тщательно вымойте их.

2. После того, как вы надели перчатки, не дотрагивайтесь до лица и волос. Также не прикасайтесь к личным вещам (например, телефону или очкам), поскольку их вы будете использовать и после того, как снимете перчатки.

3. После того, как вы сняли перчатки, сразу же выбросьте их в мусорное ведро.

4. После снятия перчаток вымойте руки с мылом под теплой водой или воспользуйтесь антисептиком.

Подробную инструкцию о том, как самостоятельно сделать лицевую маску, смотрите ЗДЕСЬ.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!