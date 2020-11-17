Ровно год назад в мире зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом

При этом коронавирус был классифицирован китайскими врачами как отдельное заболевание только в конце декабря прошлого года.

Официально считалось, что вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в Ухане. Сообщалось, что первые заразившиеся посещали местный рынок, где продают экзотических животных и их мясо, и что вирус мог перейти к человеку от диких животных. Врача, который первый начал бить тревогу, преследовали за распространение панических слухов. Позже он умер от осложнений коронавирусной инфекции. Эксперты высказывали мнение, что на самом деле заражения могли начаться и раньше, просто официально они не были подтверждены, сообщал ранее Интерфакс.

Первый случай заражения COVID-19 в Эстонии был диагностирован27.02.2020.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!