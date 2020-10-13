Российский ученый рассказал о ”коварной” особенности коронавируса

У 10−15% переболевших коронавирусной инфекцией в тяжелой форме вырабатываются антитела к интерферону, которые блокируют врожденный иммунный ответ, сообщает ”РИА Новости” со ссылкой на директора научного центра Гамалеи Александра Гинцбурга.
”Сейчас, чем больше мы узнаем про механизм патогенеза (механизм развития заболеваний) этого возбудителя, тем (больше. — Прим. ред.) мы понимаем, что он становится в нашем представлении все более коварным, вырабатывается, например, у 10−15% переболевших в тяжелой форме антитела к интерферону, которые блокируют не то что вторичный иммунный ответ, а даже и врожденный иммунный ответ”, — сказал Гинцбург. Интерферон выделяется в организме для борьбы с разными типами вирусов.
По данным Всемирной организации здравоохранения, число случаев заражения коронавирусом в мире увеличилось на более 2,2 млн в период с 5 по 11 октября. Этот показатель стал рекордным за весь период пандемии. Прирост заболеваемости за эту неделю превысил уровень прошлой недели на свыше 208 500 случаев —на 10,09%.
За 13 октября в Эстонии выявлено еще 25 заболевших.
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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