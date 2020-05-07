Результаты ограничений: грипп отступил, но некоторые другие болезни активизировались

Количество случаев кишечной инфекции снизилось почти на треть: с 771 случаев до 534.

По словам советника Департамента здоровья Ирины Донченко, на снижение интенсивности распространения влияет как вакцинация, там и изменение привычек гигиены и снижение контактов между людьми. ”Осведомленность людей о необходимости мыть руки резко выросла. Будем надеяться, что это войдет в привычку и после спада эпидемии”, — отметила специалист.

Сезон гриппа длится, как правило, с октября по май и еще не закончился, однако уже сейчас можно сказать, что и здесь наблюдается тенденция к спаду. Если в прошлом году по состоянию на начало мая из-за гриппа или вызванной гриппом пневмонии в госпитализации за весь рассматриваемый период нуждалось 1662 человека, то в этом — 577. В сезон 2018/2019 из-за осложнений после гриппа умерло 57 человек, сейчас — 12.

А вот количество заболеваний коклюшем, напротив, выросло: с 17 случаев за рассматриваемый период 2019 года до 36 случаев в этом году. Увеличилось на 7% и количество заболеваний клещевым боррелиозом.

Что касается кори, то в этом году не было зарегистрировано ни одного случая (к маю прошлого года было зарегистрировано 11 случаев).

Количество новых случаев ВИЧ снизилось более чем на одну пятую, в три раза уменьшилась заболеваемость гонококком и более чем на одну пятую — хламидиозом.

Однако на 20% увеличилась заболеваемость гематитами В и С и на 40% — сифилисом.

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Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!