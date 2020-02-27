Разлетаются как горячие пирожки! В аптеках дефицит защитных масок. В сети Benu можно уже не искать

Даже в строительных магазинах маски против пыли пользуются повышенным спросом.

"Так как в последние месяцы продажи масок очень резко выросли, то мы оказались в ситуации, когда приходится по заказам клиентов забирать маски прямо с полок", — говорит коммерческий директор сети Bauhof Эвелин Паэ.

В аптеках сети Benu запасы иссякли, и до апреля туда за масками идти бесполезно.

Провизор сети Лийа Саава сказала Delfi, что масок у них нет ни в аптеках, ни на складах. "Насколько нам известно, они закончились по всей Европе. Мне как аптекарю сказали, что новая поставка должна быть в середине апреля", — сообщила Саава.

Но надежда найти в аптеках Эстонии маски всё-таки пока еще есть. У оптового продавца лекарственных средств Magnum Medical они не закончились. Начальник отдела закупок Мартти Муна подтвердил Delfi, что спрос скачкообразно увеличился во всем мире, но компании активно работает для закупок дополнительных партий.

"Но, по всей видимости, новость о том, что коронавирус достиг Эстонии, вызовет новую покупательскую волну", — предположил Муна.

О наличии масок в той или иной аптеке можно справиться на сайте raviminfo.ee, введя поисковое слово "mask".