Разлетаются как горячие пирожки! В аптеках дефицит защитных масок. В сети Benu можно уже не искать

При покупке масок нужно иметь в виду, что в основном в аптеках продаются простейшие медицинские маски, используемые при проведении процедур. Их можно носить 2-3 часа, после чего нужно менять. В любом случае нужно сменить маску, если она стала влажной.
Правила использования масок зависят от их разновидностей, поэтому при покупке этих защитных средств следует проконсультироваться у аптекаря.
Для защиты от вирусов подходят и продающиеся в строительных магазинах пылезащитные маски (респираторы), а также хирургические маски. Однако и здесь возможны варианты использования в зависимости от типа.
Ниже приводится видео, показывающее, как правильно носить защитные маски. Неправильно надетая маска не даст защиты. Надевающие маску мужчины, например, должны быть побриты, потому что в противном случае она не будет плотно прилегать к коже лица, не обеспечит герметичность, а значит окажется бесполезной.
Вид используемой маски зависит от цели покупки: защитить только себя или также окружающих (есть маски одностороннего или двустороннего действия).
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