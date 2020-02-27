27.02.2020, 16:10

Разлетаются как горячие пирожки! В аптеках дефицит защитных масок. В сети Benu можно уже не искать

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Александер Пихлак
EST
Разлетаются как горячие пирожки! В аптеках дефицит защитных масок. В сети Benu можно уже не искать
Andres Putting

Чем выше угроза распространения в Эстонии нового коронавируса, тем больший спрос на защитные маски. Уже в конце января, когда страх перед смертельной болезнью в Европе был не таким сильным, Delfi писал о том, что в некоторых аптеках ощущалась нехватка защитных масок.

Даже в строительных магазинах маски против пыли пользуются повышенным спросом.

"Так как в последние месяцы продажи масок очень резко выросли, то мы оказались в ситуации, когда приходится по заказам клиентов забирать маски прямо с полок", — говорит коммерческий директор сети Bauhof Эвелин Паэ.

В аптеках сети Benu запасы иссякли, и до апреля туда за масками идти бесполезно.
Провизор сети Лийа Саава сказала Delfi, что масок у них нет ни в аптеках, ни на складах. "Насколько нам известно, они закончились по всей Европе. Мне как аптекарю сказали, что новая поставка должна быть в середине апреля", — сообщила Саава.

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Но надежда найти в аптеках Эстонии маски всё-таки пока еще есть. У оптового продавца лекарственных средств Magnum Medical они не закончились. Начальник отдела закупок Мартти Муна подтвердил Delfi, что спрос скачкообразно увеличился во всем мире, но компании активно работает для закупок дополнительных партий.

"Но, по всей видимости, новость о том, что коронавирус достиг Эстонии, вызовет новую покупательскую волну", — предположил Муна.

О наличии масок в той или иной аптеке можно справиться на сайте raviminfo.ee, введя поисковое слово "mask".

При покупке масок нужно иметь в виду, что в основном в аптеках продаются простейшие медицинские маски, используемые при проведении процедур. Их можно носить 2-3 часа, после чего нужно менять. В любом случае нужно сменить маску, если она стала влажной.

Правила использования масок зависят от их разновидностей, поэтому при покупке этих защитных средств следует проконсультироваться у аптекаря.

Для защиты от вирусов подходят и продающиеся в строительных магазинах пылезащитные маски (респираторы), а также хирургические маски. Однако и здесь возможны варианты использования в зависимости от типа.

Ниже приводится видео, показывающее, как правильно носить защитные маски. Неправильно надетая маска не даст защиты. Надевающие маску мужчины, например, должны быть побриты, потому что в противном случае она не будет плотно прилегать к коже лица, не обеспечит герметичность, а значит окажется бесполезной.

Вид используемой маски зависит от цели покупки: защитить только себя или также окружающих (есть маски одностороннего или двустороннего действия).

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