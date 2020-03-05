Ратас: прибывающим в Эстонию пассажирам автобусов и поездов будут измерять температуру

Ратас подчеркнул, что на настоящий момент причин для паники нет и государство делает все возможное, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Ратас сказал, что в связи с окончанием каникул на повестку дня стал вопрос о том, что делать, если в каком-нибудь образовательном учреждении будет выявлен вирус. ”Общая рекомендация такова, что в таком случае образовательное учреждение следует закрыть как минимум на две недели”.

С этой недели в пассажирском порту и аэропорту Таллинна действуют тепловизионные камеры, измеряющие температуру тела пассажиров. Если она выше 38 градусов, это может указывать на наличие коронавируса.

Ратас отметил, что пришло время уделять больше внимания и проверке людей, прибывающих в Эстонию на наземном общественном транспорте, и установить камеры на границах шоссейных дорог.

”Нам известно, сколько людей передвигаются по шоссе. Правительство просит Департамент здоровья, Министерство социальных дел и Министерство внутренних дел, а также Налогово-таможенный департамент внедрить аналогичную проверку на границах шоссе для людей, прибывающих на общественном транспорте”, — сказал Ратас.

Министр социальных дел Танель Кийк подчеркнул, что проверять нужно всех, без учета этнической принадлежности.