Работник скорой: под маской лицо постоянно воспаляется, но мне помогает поддержка семьи

”При обслуживании больных коронавирусом людей мы надеваем защитный костюм, респиратор, головной убор, визир, две пары перчаток и бахил. После обслуживания больных коронавирусом людей необходимо продезинфицировать автомобиль скорой помощи, грязные принадлежности и оборудование. Этим занимается бригада скорой помощи непосредственно после вызова. Работники скорой должны осторожно снять с себя загрязнившиеся средства индивидуальной защиты, чтобы не навредить себе. Затем автомобиль скорой помощи необходимо проветрить в течение 15-30 минут, после чего бригада снова готова обслуживать вызов. В связи с этим время ожидания скорой помощи может быть увеличено”, — рассказывает Павлова.

Ежедневное ношение масок и перчаток и постоянная дезинфекция раздражает и сушит кожу. ”Под маской лицо постоянно преет и воспаляется, — говорит Павлова. — Друг с другом мы общаемся в масках, потому что никогда не знаешь, кто может быть болен”.

По словам Павловой, работа полна стресса, но медперсонал обучен справляться со стрессовыми ситуациями. Но это не означает, что они не боятся вируса. ”Больше всего меня мотивирует и вдохновляет моя семья”, — отмечает женщина.

”Желаю всем жителям Эстонии позитивного мышления и веры в то, что мы вместе справимся с этим кризисом. Надеюсь, что скоро мы сможем вернуться к нормальной жизнью без ограничений. Путешествовать в теплые страны, навещать бабушек и дедушек и проводить время с друзьями. Желаю всем крепкого здоровья!”

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!