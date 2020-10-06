06.10.2020, 20:43

Профсоюзы и работодатели договорились о компенсации больничного со второго дня

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Gripp ja nohu
Gripp ja nohuFoto: Argo Ingver

Представителям профсоюзов, работодателей и правительства на состоявшейся во вторник в Таллинне встрече удалось договориться о компенсации больничного листа со второго дня, передает rus.err.

Центральный союз профсоюзов настаивал на компенсации с первого дня болезни, однако работодатели это предложение не поддержали. В результате было принято компромиссное решение.

Один из участников встречи, председатель профсоюза железнодорожников Олег Чубаров отметил, что окончательное решение — за правительством и Рийгикогу: "Но промежуточная договоренность имеется. Мы надеемся, что это соглашение теперь быстро попадет к правительству и будет принято решение по этому вопросу".

Чубаров затруднился спрогнозировать, когда такое решение будет принято, но выразил надежду, что уже в этом году.

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