Профсоюзы и работодатели договорились о компенсации больничного со второго дня

Центральный союз профсоюзов настаивал на компенсации с первого дня болезни, однако работодатели это предложение не поддержали. В результате было принято компромиссное решение.
Один из участников встречи, председатель профсоюза железнодорожников Олег Чубаров отметил, что окончательное решение — за правительством и Рийгикогу: "Но промежуточная договоренность имеется. Мы надеемся, что это соглашение теперь быстро попадет к правительству и будет принято решение по этому вопросу".
Чубаров затруднился спрогнозировать, когда такое решение будет принято, но выразил надежду, что уже в этом году.
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