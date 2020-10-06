Профсоюзы и работодатели договорились о компенсации больничного со второго дня

Центральный союз профсоюзов настаивал на компенсации с первого дня болезни, однако работодатели это предложение не поддержали. В результате было принято компромиссное решение.

Один из участников встречи, председатель профсоюза железнодорожников Олег Чубаров отметил, что окончательное решение — за правительством и Рийгикогу: "Но промежуточная договоренность имеется. Мы надеемся, что это соглашение теперь быстро попадет к правительству и будет принято решение по этому вопросу".

Чубаров затруднился спрогнозировать, когда такое решение будет принято, но выразил надежду, что уже в этом году.