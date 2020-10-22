Профессор-вирусолог Ирья Лутсар: стратегия Эстонии в борьбе с коронавирусом заключается в трех словах

"Занимаемся делом там, где оно есть. Если у нас проблема в таллиннской школе, то работаем там, но оставляем все остальные эстонские школы в покое. Стратегия, которая сейчас вроде хорошо работает, является следующей: тестируй, изолируй и следи", - сказала Ирья Лутсар сегодня на обсуждении в Рийгикогу темы коронавируса.

Лутсар отметила, что противокоронавирусная вакцина до следующего года на рынке не появится - об этом сказали на прошлой неделе все крупные производители. Поэтому самое важное - следить, чтобы наша медицинская система выдержала бы.

"Это - самое важное, чтобы у нас каждый человек, не важно коронавирус у него или какое-либо другое заболевание, чтобы все люди получали бы на равных условиях медицинское лечение. Это должно быть нашей главной целью".

Лутсар подчеркнула, что в нынешних условиях надо думать и о душевном здоровье людей, сюда входят театры и концерты - "они относительно безопасны, если там не подпевают".

"Путешествия - мы должны обсудить, как мы можем сделать поездки безопасными. Быть может, поездка в теплые страны и наблюдение за тем, что происходит в мире, даст человеку позитивную эмоцию", - сказала она.

Лутсар также констатировала, что у детей - а это то, что мы знаем о коронавирусе - болезнь протекает легко. "Это теперь то, что точно известно", - сказала она.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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