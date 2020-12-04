Прививки на подходе: кто, когда и как получит вакцины от Covid-19 в России, Европе и США

Латвия



Точной даты начала вакцинации нет. Премьер-министр Кришьянис Кариньш 1 декабря заявил, что первая партия вакцин может поступить в страну в январе, а массовая вакцинация может занять шесть месяцев после появления первой вакцины. Прививки для жителей Латвии будут бесплатными и добровольными. По словам Кариньша, распространение Covid-19 можно остановить при уровне вакцинации в 70-75% от всего населения страны.



Литва



Правительство Литвы одобрило предложение Министерства здравоохранения приобрести 496 тысяч доз вакцины от коронавируса у американской компании Moderna. Это уже шестая вакцина, которую Литва приобретет совместно с другими странами Евросоюза, сообщает ru.delfi.lt.

Ранее Литва уже приняла решение приобрести у компании AstraZeneca 1,86 млн доз вакцины от коронавируса, у Sanofi и GSK — 1,5 млн доз, у компании CureVac — 1,4 млн доз вакцины, у BioNTech и Pfizer — 1,24 млн доз, а у Janssen Pharmaceutica NV — 1,24 млн доз, однако это количество хотят снизить до 700 тысяч.

Правительство приняло решение о приобретении такого количества доз вакцин, чтобы можно было быстро вакцинировать 70% населения. Вакцинация начнется сразу после того, как Евросоюз одобрит использование закупленных страной вакцин.

Эстония



Предварительный план вакцинации от коронавируса был составлен уже в октябре. Эстония подписала договор на покупку вакцины с Astra Zeneca, которой должно хватить для вакцинирования половины населения.

Министр социальных дел страны Танель Кийк сообщил, что в первую очередь вакцину получат клиенты домов по уходу, работники здравоохранения и люди, страдающие определенными хроническими заболеваниями, у которых есть повышенный риск тяжелых последствий при заражении коронавирусом. Все остальные смогут получить вакцину в течение следующего года. "Если спросить, будет ли это первый, второй, третий или четвертый квартал, то оптимисты надеются, что это будет второй квартал, а пессимисты говорят в лучшем случае о четвертом. Поэтому можно сказать, что реалисты рассчитывают на третий квартал", — сказал Кийк.