Прививка от ковида: нужны ли из-за мутации вируса новые вакцины?

Коронавирус мутирует. И чем больше появляется его новых вариантов, тем чаще звучит вопрос о том, насколько эффективны уже разрешенные к применению вакцины. Немецкие вирусологи подчеркивают, что мутация коронавируса — действительно новый вызов для исследователей, производителей вакцин, структур, которые дают разрешение на их применение, и всей системы здравоохранения. Однако имеющиеся сейчас возможности, заверяют специалисты, позволят с ним справиться.

"Благодаря существующим платформам по разработке вакцин против коронавируса мы имеем хорошие инструменты, чтобы реагировать на происходящие изменения", — заявила вирусолог, профессор Университетской клиники Гамбург-Эппендорф Мэрилин Аддо.

Эффективны ли вакцины BionTech/Pfizer и Moderna против мутировавшего вируса?

В этой связи речь идет о двух мРНК-вакцинах, разрешенных к применению в ЕС, BionTech/Pfizer и Moderna, а также о векторной вакцине AstraZeneca. Эти препараты, считают немецкие ученые, можно сравнительно быстро изменить таким образом, чтобы они могли эффективно воздействовать на новые варианты коронавируса. Теоретически быстрее всего могут быть подвержены необходимым изменениям мРНК-вакцины, но и векторные достаточно быстро можно изменить лабораторным путем.

На практике о производстве нового поколения вакцин пока речь не идет. Угур Шахин, сооснователь фирмы BionTech/Pfizer, вместе со своими коллегами постоянно исследует новые варианты коронавируса, однако использует при этом только уже разрешенные к применению вакцины. "Мы как исследователи постоянно синтезируем новые варианты вируса и проводим тест по их нейтрализации. Мы пытаемся установить, могут ли антитела распознавать новые варианты вируса и нейтрализовать их", — говорит ученый. Пока исследования успешны.

Как подчеркивает Шахин, в результате удалось установить несколько важных фактов: "В случае британского варианта коронавируса проблема не в том, что имеющаяся вакцина хуже нейтрализует вирус, а в том, что он более заразный". Поэтому для того, чтобы справиться с этим вариантом мутировавшего коронавируса, нужны не новые вакцины, а "продолжение ряда специфических ограничительных мер, действующих во время локдауна, до того момента, пока как можно большему числу людей не будет сделана прививка".