Правда ли, что при лечении антибиотиками нельзя употреблять алкоголь?

Некоторые специалисты категорично заявляют о недопустимости совмещения антибиотиков и алкоголя, приводя соответствующие примеры побочных действий. Другие эксперты отмечают, что если таких последствий и не будет, то лечение всё равно станет менее эффективным. Комментируя проблему в медиа, врачи обычно ограничиваются общим словом ”антибиотики”, хотя их разновидностей существуют сотни. Неужели несовместимость с алкоголем является их классовой характеристикой?

Существуют две байки о происхождении этого предписания. Согласно одной из них, в годы Второй мировой войны в британской армии не хватало пенициллина, поэтому его добывали для повторного использования из мочи тех, кого лечили антибиотиком. В лазарете пациентам было позволено выпить немного пива, из-за чего получать чистый пенициллин стало сложнее. Другая байка гласит: пенициллин активно использовали в середине прошлого века для лечения венерических заболеваний. Врачи настаивали, чтобы их подопечные не употребляли вместе с антибиотиком спиртное, поскольку пьяный человек больше склонен вступать в беспорядочные и незащищённые половые контакты и, как следствие, увеличивать вероятность повторного заражения. Обе истории серьёзного подтверждения не находят.

С химической точки зрения алкогольные напитки куда менее разнообразны, чем антибиотики. Поэтому в ситуации, когда во время курса лечения вас пригласили, например, на день рождения, стоит задумываться вовсе не о количестве бокалов шампанского, от которых ”ничего не будет”. Не столь важно, будете вы пить вино, водку, коктейли или пиво — в реакцию с антибиотиком всё равно вступит этиловый спирт и продукты его переработки. Необходимо обращать внимание на вещества, которые попадают в организм в качестве лекарства, — как раз они могут взаимодействовать с алкоголем по-разному.

В 2013 году на BBC была опубликована статья Клаудии Хэммонд о том, можно ли сочетать алкоголь и антибиотики. Через два года материал перепечатала ”Русская служба BBC” и другие отечественные СМИ, снабдив публикации комментариями российских медиков. Хэммонд объясняла: ”миф” о несовместимости алкоголя и антибиотиков нужно развеять, потому что многие пациенты предпочитают пропустить приём препарата, а не посиделки в баре с друзьями, из-за чего эффективность лечения может заметно снизиться. По утверждению автора публикации, подавляющее большинство популярных антибиотиков в сочетании с алкоголем не приводят к побочным последствиям.