20.11.2020, 08:32

Правда ли, что при лечении антибиотиками нельзя употреблять алкоголь?

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Правда ли, что при лечении антибиотиками нельзя употреблять алкоголь?
pexels

Выписывая антибиотики, врачи нередко просят пациентов воздержаться от спиртных напитков на время лечения. Специалисты Проверено Медиа проверили, насколько эта рекомендация относится ко всем антибиотикам без исключения.

Некоторые специалисты категорично заявляют о недопустимости совмещения антибиотиков и алкоголя, приводя соответствующие примеры побочных действий. Другие эксперты отмечают, что если таких последствий и не будет, то лечение всё равно станет менее эффективным. Комментируя проблему в медиа, врачи обычно ограничиваются общим словом ”антибиотики”, хотя их разновидностей существуют сотни. Неужели несовместимость с алкоголем является их классовой характеристикой?

Существуют две байки о происхождении этого предписания. Согласно одной из них, в годы Второй мировой войны в британской армии не хватало пенициллина, поэтому его добывали для повторного использования из мочи тех, кого лечили антибиотиком. В лазарете пациентам было позволено выпить немного пива, из-за чего получать чистый пенициллин стало сложнее. Другая байка гласит: пенициллин активно использовали в середине прошлого века для лечения венерических заболеваний. Врачи настаивали, чтобы их подопечные не употребляли вместе с антибиотиком спиртное, поскольку пьяный человек больше склонен вступать в беспорядочные и незащищённые половые контакты и, как следствие, увеличивать вероятность повторного заражения. Обе истории серьёзного подтверждения не находят.

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С химической точки зрения алкогольные напитки куда менее разнообразны, чем антибиотики. Поэтому в ситуации, когда во время курса лечения вас пригласили, например, на день рождения, стоит задумываться вовсе не о количестве бокалов шампанского, от которых ”ничего не будет”. Не столь важно, будете вы пить вино, водку, коктейли или пиво — в реакцию с антибиотиком всё равно вступит этиловый спирт и продукты его переработки. Необходимо обращать внимание на вещества, которые попадают в организм в качестве лекарства, — как раз они могут взаимодействовать с алкоголем по-разному.

В 2013 году на BBC была опубликована статья Клаудии Хэммонд о том, можно ли сочетать алкоголь и антибиотики. Через два года материал перепечатала ”Русская служба BBC” и другие отечественные СМИ, снабдив публикации комментариями российских медиков. Хэммонд объясняла: ”миф” о несовместимости алкоголя и антибиотиков нужно развеять, потому что многие пациенты предпочитают пропустить приём препарата, а не посиделки в баре с друзьями, из-за чего эффективность лечения может заметно снизиться. По утверждению автора публикации, подавляющее большинство популярных антибиотиков в сочетании с алкоголем не приводят к побочным последствиям.

Впрочем, и сама Хэммонд, и российские специалисты признают, что даже среди наиболее часто назначаемых антибиотиков есть те, которые плохо сочетаются со спиртным и могут вызывать головные боли, головокружение, одышку, аллергические реакции и другие неприятности. На этом, в частности, основан один из методов лечения при алкогольной зависимости — препарат дисульфирам вводят в организм пациента, после употребления спиртного он чувствует себя плохо и в дальнейшем отказывается от таких напитков. Также с алкоголем плохо сочетаются, например, тинидазол, линезолид, эритромицин и антибиотики из группы цефалоспоринов (например, цефотетан).

Самое важное в оценке того, насколько опасно выпить во время курса приёма антибиотиков, — определение того, что это за антибиотик. Информацию о его (не)сочетаемости со спиртным можно уточнить в инструкции к препарату. Другой способ — проверить таблицу, составленную авторитетной медицинской онлайн-энциклопедией Drugs.com. На этом ресурсе собрана информация о взаимодействии алкоголя и разных антибиотиков, и некоторые из них действительно почти не реагируют на этиловый спирт. При этом всё равно стоит помнить: и алкоголь, и антибиотики — это нагрузка на печень, и при их совмещении эта нагрузка заметно усиливается. Не стоит забывать и о том, что алкоголь может провоцировать снижение иммунитета, нарушение сна и другие мелкие неприятности, с которыми ослабленный болезнью организм справляется куда хуже здорового.

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