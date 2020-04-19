Правда или миф: распространяется ли коронавирус через вентиляционную систему?

Коронавирус не распространяется через вентиляционную систему жилых домов. В большинстве случаев инфекцию получают при близком контакте с инфекцией, когда частицы вируса приземляются на слизистые оболочки другого человека, такие как нос, рот или глаза. Заражение также может быть вызвано прикосновением к загрязненным поверхностям. Инфекцию можно получить, например, взявшись за дверную ручку, а затем прикоснувшись к лицу.

Согласно данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) в настоящее время нет достаточно надежных доказательств того, что вирус может распространяться через вентиляцию. По словам доцента охраны окружающей среды и гигиены труда Тартуского университета Ханса Орру, при заражении важно также количество вдыхаемых вирусных частиц. Чтобы получить достаточное для заражения количество, нужно находиться в тесном контакте с больным или находиться с ним в небольшом замкнутом пространстве. Однако того количества вирусных частиц, которое может передаваться через вентиляционные системы от соседей к соседям, при обычных обстоятельствах недостаточно для заражения.

В то же время всегда важно обеспечивать достаточный воздухообмен в помещениях, чтобы уменьшить количество вирусных частиц как в комнате больного, так и в помещениях, где находятся здоровые люди. Для этого мы рекомендуем:

Регулярно проветривать жилые помещения.

Обеспечивать круглосуточный воздухообмен в общественных помещениях, не позволяя вирусным частицам и загрязнениям скапливаться.

Коронавирус способен прикрепляться к воздушным аэрозолям, но их количество уменьшается в воздухе довольно быстро. Согласно результатам последних исследований, опубликованным на прошлой неделе в медицинском журнале New England Journal of Medicine, по истечении трех часов в воздухе остается лишь шестая часть вирусных частиц SARS-CoV-2.

В каком режиме сейчас должны работать вентиляционные системы в зданиях?



В период действия чрезвычайного положения нельзя отключать систему вентиляции в нежилых помещениях и учреждениях социального попечения, даже если здание не используется.