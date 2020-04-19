19.04.2020, 20:10

Правда или миф: распространяется ли коронавирус через вентиляционную систему?

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Правда или миф: распространяется ли коронавирус через вентиляционную систему?
Pixabay

Многие люди волнуются: распространяется ли коронавирус через вентиляционную систему? Ведь в таком случае в самоизоляции и карантине в многоэтажках нет смысла. Отвечает Госканцелярия.

Коронавирус не распространяется через вентиляционную систему жилых домов. В большинстве случаев инфекцию получают при близком контакте с инфекцией, когда частицы вируса приземляются на слизистые оболочки другого человека, такие как нос, рот или глаза. Заражение также может быть вызвано прикосновением к загрязненным поверхностям. Инфекцию можно получить, например, взявшись за дверную ручку, а затем прикоснувшись к лицу.

Согласно данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) в настоящее время нет достаточно надежных доказательств того, что вирус может распространяться через вентиляцию. По словам доцента охраны окружающей среды и гигиены труда Тартуского университета Ханса Орру, при заражении важно также количество вдыхаемых вирусных частиц. Чтобы получить достаточное для заражения количество, нужно находиться в тесном контакте с больным или находиться с ним в небольшом замкнутом пространстве. Однако того количества вирусных частиц, которое может передаваться через вентиляционные системы от соседей к соседям, при обычных обстоятельствах недостаточно для заражения.

В то же время всегда важно обеспечивать достаточный воздухообмен в помещениях, чтобы уменьшить количество вирусных частиц как в комнате больного, так и в помещениях, где находятся здоровые люди. Для этого мы рекомендуем:

  • Регулярно проветривать жилые помещения.
  • Обеспечивать круглосуточный воздухообмен в общественных помещениях, не позволяя вирусным частицам и загрязнениям скапливаться.

Коронавирус способен прикрепляться к воздушным аэрозолям, но их количество уменьшается в воздухе довольно быстро. Согласно результатам последних исследований, опубликованным на прошлой неделе в медицинском журнале New England Journal of Medicine, по истечении трех часов в воздухе остается лишь шестая часть вирусных частиц SARS-CoV-2.

В каком режиме сейчас должны работать вентиляционные системы в зданиях?


В период действия чрезвычайного положения нельзя отключать систему вентиляции в нежилых помещениях и учреждениях социального попечения, даже если здание не используется.

Система вентиляции должна работать и в вечернее время, и по выходным со стандартной расчетной нагрузкой, то есть, в обычном дневном режиме (100%) или с пониженной нагрузкой (не менее 40%). Вентиляционную систему с пониженной нагрузкой следует перевести в режим стандартной расчетной нагрузки не менее чем за два часа до начала использования здания или его части.

В крупных магазинах и торговых центрах используются системы приточно-вытяжной вентиляции. Они должны быть полностью переведены в режим притока атмосферного воздуха, чтобы предотвратить возможную циркуляцию вирусов через систему вентиляции.

В других вентиляционных системах также необходимо проверить настройки притока и отвода воздуха, чтобы отработанный (потенциально опасный) воздух не возвращался в помещение.
Если в здании отсутствует система вентиляции с функцией климат-контроля, помещения необходимо основательно проветривать. Это следует делать по крайней мере раз в час и в течение 15 минут перед тем, как в него войдут одновременно несколько человек.

Прибор для охлаждения или нагревания воздуха, гоняющий воздух по помещению (например, калорифер, фанкойл, сплит-система), должен быть отключен, за исключением случаев, когда он необходим для обеспечения определенной температуры воздуха в помещении или когда его технически невозможно отключить.

В этом случае необходимо обеспечить постоянный поток воздуха через прибор. Если фанкойл (отопительный прибор с вентилятором) работает, его необходимо настроить таким образом, чтобы во время работы вентилятор не выключался. Это предотвратит накопление вируса в фильтре.

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