Практически все опасные преступники злоупотребляют психоактивными веществами(2)
Согласно исследованию, 90 процентов особо опасных заключённых также совершали преступления в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, передает Yle.
Согласно исследованию, 90 процентов особо опасных заключённых также совершали преступления в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, передает Yle.
Согласно свежему исследованию, почти все особо опасные преступники одновременно страдают от расстройства личности и злоупотребляют психоактивными веществами. Исследователи впервые выяснили, что объединяет заключенных, считающихся особо опасными.
Результаты исследования главных врачей THL Петтери Йоэлссон и Ауликки Алгрен-Римпиляйнен, а также магистра права Кати Рево, опубликовали в журнале The Journal of Forensic Psychiatry & Psychology.
Исследование включает 111 оценок риска для окружающих составленных в период с 2006 по 2019 год. Такую оценку проводят в отношении людей, совершивших тяжкое насильственное преступление, в связи с изучением их психического здоровья. На практике оценивается, может ли опасный рецидивист совершить насильственное преступление вновь и с какой вероятностью.
В 97% случаев учёные пришли к выводу, что заключённый представляет особую опасность для жизни, здоровья или свободы другого человека.
– Кроме того, 90% испытуемых страдали как расстройством личности, так и зависимостью от алкоголя или наркотиков. Более чем в 90% случаев злоумышленник находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения во время совершения преступления, — сообщил в интервью информагенству STT Петтери Йоелссон.
Оценка риска влияет на срок лишения свободы. Если установлено, что заключённый представляет большую опасность для жизни, здоровья или свободы другого человека, суд может вынести ему комбинированный приговор. Это не ведёт к условно-досрочному освобождению, а за абсолютным тюремным заключением следует еще один год надзора.
Зависимость легче вылечить, чем ментальные заболевания
Связь между расстройствами личности, злоупотреблением психоактивными веществами и агрессивным поведением известна давно.
– Расстройство личности является фактором риска агрессивного поведения. Также известно, что расстройство личности в сочетании с алкогольной или наркотической зависимостью увеличивает риск.
Почти 90 процентов участников исследования — мужчины, а их средний возраст составил 37 лет. Около 62 процентов из них совершили убийство, а около 69 процентов — другое серьёзное насильственное преступление.
– Что-то случилось, по какой-то причине они снова оказались в этой ситуации. Это может быть конкретно связано с продолжающейся проблемой злоупотребления психоактивными веществами и личностными особенностями, когда уроки не были извлечены из первого тюремного осуждения. Поэтому важно сосредоточиться на решении этих проблем, — подчёркивает Йоелссон.
Как же тогда решить эти проблемы? Йоелссон отмечает, что как правило, легче вылечить от наркотической и алкогольной зависимости, чем от ментальных проблем.
– Существуют различные низкопороговые методы лечения зависимости от психоактивных веществ. В то время как характеристики человека, связанные с расстройством личности, очень медленно меняются и могут не контролироваться лечением. Также лечение зависимости более доступно, и благоприятный результат здесь более очевиден.
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