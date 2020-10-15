Повторное заражение коронавирусом: насколько высока вероятность?

Пандемия коронавируса еще далека от завершения, но некоторые уроки из нее человечество уже усвоило. Нам пришлось смириться с тем, что вопросов о SARS-CoV-2 больше, чем ответов: к примеру, до сих пор с точностью не удалось установить продолжительность жизни вируса на поверхностях разных предметов, точные симптомы при заражении или наличие иммунитета после перенесенной болезни.

И все же каждое новое сообщение о действии коронавируса, каждое новое исследование вселяет надежду на то, что ученым удалось узнать еще немного больше. Не стало исключением и исследование, результаты которого недавно были опубликованы в авторитетном медицинском журнале The Lancet. В нем был подробно проанализирован пятый на данный момент официально подтвержденный случай повторного заражения SARS-CoV-2: пациент был снова инфицирован спустя несколько недель после того, как уже переболел COVID-19.

Повторное заболевание протекало тяжелее, чем в первый раз

25-летний житель Невады, о котором шла речь в исследовании, как пишет The Lancet, в течение 48 дней был инфицирован двумя разными штаммами коронавируса. Впервые у него диагностировали SARS-CoV-2 в апреле, молодой человек ушел на карантин, после чего сделал два теста ПЦР с отрицательным результатом.

В июне тест на коронавирус снова оказался положительным, при этом во второй раз заболевание протекало намного тяжелее. Оно сопровождалось высокой температурой, головной болью, головокружением, кашлем, тошнотой и расстройством желудка, в итоге пациенту понадобились госпитализация и кислородная поддержка, говорится в материале.

Авторы исследования приходят к выводу, что инфицирование SARS-CoV-2 и перенесенное заболевание COVID-19, возможно, не гарантируют выработку полного иммунитета. Поэтому они рекомендуют вне зависимости от полученных ранее результатов тестов на коронавирус принимать меры предосторожности для предотвращения заражения — первичного или повторного.

Причины повторного инфицирования пока не ясны

"Нам еще многое неизвестно о действии вируса SARS-CoV-2 и реакции иммунной системы, но полученные нами сведения говорят о том, что перенесенное заболевание COVID-19 не обязательно дает защиту от повторного заражения", — говорит Марк Пандори — сотрудник лаборатории по вопросам общественного здравоохранения в университете Невады и ведущий автор исследования.