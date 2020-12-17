17.12.2020, 08:25

Посол РФ сообщил об интересе жителей Эстонии к российской вакцине от коронавируса

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EST 16
Venemaa suursaadiku pressikonverents
Venemaa suursaadik Aleksandr PetrovFoto: Rauno Volmar

Посольство России заявляет об интересе жителей Эстонии к российской вакцине против коронавирусной инфекции "Sputnik V".

Об этом в своем письме на имя генерального директора Департамента здоровья Юллара Ланно сообщил посол России в Эстонии Александр Петров, пишет RusERR.

"Добавлю, что к нам поступает немало обращений от проживающих в Эстонии граждан по поводу возможности вакцинироваться именно российским препаратом", — написал посол.

Он добавил, что если Эстония заинтересуется в приобретении российской вакцины, то она может связаться с Российским фондом прямых инвестиций.

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Ранее премьер-министр Юри Ратас исключил покупку Эстонией российской вакцины.

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