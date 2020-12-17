Посол РФ сообщил об интересе жителей Эстонии к российской вакцине от коронавируса(15)
Посольство России заявляет об интересе жителей Эстонии к российской вакцине против коронавирусной инфекции "Sputnik V".
Посольство России заявляет об интересе жителей Эстонии к российской вакцине против коронавирусной инфекции "Sputnik V".
Об этом в своем письме на имя генерального директора Департамента здоровья Юллара Ланно сообщил посол России в Эстонии Александр Петров, пишет RusERR.
"Добавлю, что к нам поступает немало обращений от проживающих в Эстонии граждан по поводу возможности вакцинироваться именно российским препаратом", — написал посол.
Он добавил, что если Эстония заинтересуется в приобретении российской вакцины, то она может связаться с Российским фондом прямых инвестиций.
Ранее премьер-министр Юри Ратас исключил покупку Эстонией российской вакцины.
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