Поможет ли горячая ванна и защитит ли чеснок? Мифы и ложные представления о коронавирусе

Может ли регулярное промывание носа солевым раствором защитить от заражения новым коронавирусом?
Нет. Научных данных о том, что регулярное промывание носа солевым раствором позволяет защитить от новой коронавирусной инфекции, нет.
По некоторым данным, регулярное промывание носа солевым раствором может ускорить выздоровление при обычной простуде. Однако доказательства эффективности регулярного промывания носа как средства профилактики респираторных инфекций отсутствуют.
Защищает ли чеснок от заражения новым коронавирусом?
Чеснок — полезный для здоровья продукт, обладающий определенными противомикробными свойствами. Тем не менее, в ходе текущей вспышки не было получено никаких подтверждений эффективности употребления чеснока как средства профилактики заражения новым коронавирусом.
Правда ли, что новым коронавирусом могут заразиться только пожилые люди, или молодежь тоже восприимчива к этой инфекции?
Заразиться новым коронавирусом (2019-nCoV) могут представители всех возрастных категорий. Как представляется, пожилые люди и люди, больные определенными заболеваниями (например, астмой, диабетом, болезнью сердца), подвержены повышенному риску развития тяжелых форм коронавирусной инфекции.
ВОЗ рекомендует лицам любого возраста принимать меры по защите от заражения, например посредством соблюдения гигиены рук и кашлевой гигиены.
Являются ли антибиотики эффективным средством профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции?
Нет, антибиотики против вирусов не действуют. Они позволяют лечить только бактериальные инфекции.
Новый коронавирус (2019-nCoV) — это вирус, и, следовательно, антибиотики не следует использовать для профилактики и лечения коронавирусной инфекции.
Тем не менее, пациентам, госпитализированным с инфекцией 2019-nCoV, могут назначаться антибиотики для лечения сопутствующих бактериальных инфекций.
Существуют ли лекарственные средства, предназначенные для профилактики или лечения новой коронавирусной инфекции?
На данный момент рекомендованных лекарственных средств, предназначенных для профилактики или лечения инфекции, вызванной новым коронавирусом (2019-nCoV) нет.
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