Поможет ли горячая ванна и защитит ли чеснок? Мифы и ложные представления о коронавирусе

Прием горячей ванны не спасет от заражения COVID-19. Нормальная температура тела держится в пределах от 36,5°C до 37°C независимо от температуры воды в ванне или душе. Напротив, принятие слишком горячей ванны может нанести вред и вызвать ожоги. Лучший способ защититься от COVID-19 — частое мытье рук. Это позволит уничтожить вирусы, которые могут находиться на коже, и избежать заражения в случае прикосновения к глазам, рту или носу.

Новый коронавирус НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ через укусы комаров

Новый коронавирус — респираторный вирус, главным образом передающийся воздушно-капельным путем, т.е. в результате вдыхания капель, выделяемых из дыхательных путей больного, например при кашле или чихании, а также капель слюны или выделений из носа. На данный момент информация о возможности передачи вируса 2019-nCoV через укусы комаров отсутствует. Чтобы защититься от инфекции, необходимо держаться на расстоянии от людей, у которых наблюдается кашель или повышенная температура, а также соблюдать правила гигиены рук и респираторной гигиены.

Правда ли, что электросушители для рук позволяют уничтожить вирус 2019-nCoV?

Нет. Электросушители для рук не убивают вирус 2019-nCoV. Для профилактики новой коронавирусной инфекции необходимо регулярно обрабатывать руки спиртосодержащим антисептиком или мыть их водой с мылом. Вымытые руки следует тщательно высушить бумажными полотенцами или электросушителем.

Правда ли, что ультрафиолетовая лампа для дезинфекции (УФ-лампа) позволяет уничтожить новый коронавирус (nCoV)?

УФ-лампы не следует использовать для стерилизации рук или других участков кожного покрова, поскольку ультрафиолетовое излучение может вызвать эритему (раздражение) кожи.

Рекомендуется ознакомиться с перечнем всех профилактических мер, позволяющих защититься от нового коронавируса.

Правда ли, что обработка поверхности всего тела этанолом или хлорной известью позволяет уничтожить новый коронавирус (nCoV)?

Нет. Обработка всего тела спиртом или хлорной известью не уничтожит вирусы, которые уже проникли в организм. Распыление таких веществ может нанести вред одежде и слизистым оболочкам (т.е. глазам, ротовой полости). Следует помнить, что как спирт, так и хлорная известь, могут быть эффективными средствами дезинфекции поверхностей, но использовать их необходимо в соответствующих случаях и с соблюдением правил.

Для защиты от новой коронавирусной инфекции существует целый ряд профилактических мер. Для начала необходимо регулярно обрабатывать руки спиртосодержащим антисептиком или мыть их водой с мылом.