Полезный троянский конь: чем отличается вакцина AstraZeneca от других вакцин против коронавируса?

Однако начнем с самого начала. Организм способен ”запомнить” патоген и быстро и эффективно уничтожить его в случае последующего контакта. Это делается с помощью определенных белков против патогена, называемых антителами, и определенных типов иммунных клеток (Т-лимфоцитов). И то и другое происходит во время болезни или после вакцинации. Ослабленный или убитый патоген в вакцине или его часть называется антигеном.

На протяжении многих десятилетий используются вакцины, содержащие ослабленный или убитый патоген, или некоторые из их ”частей тела” или компонентов и благодаря им некоторые инфекционные заболевания, такие как оспа, исчезли. Однако новый тип вакцины на основе нуклеиновых кислот (ДНК и мРНК) оказался более успешным в разработке вакцин от COVID-19. Они дают организму инструкции о том, как самостоятельно сделать антиген — обычно это нашумевший губчатый белок коронавируса.

Нуклеиновая кислота в вакцине должна попасть в клетку

Вакцина обычно вводится путем инъекции. Кроме того, вакцины на основе нуклеиновых кислот требуют доставки чужеродной ДНК или мРНК в клетку, где синтезируется антиген. Однако из-за природы своей молекулы ДНК и мРНК не могут независимо перемещаться в клетку, потому что клетка контролирует, что она в себя пускает, а что нет. ДНК и РНК в любом случае не попадают. Следовательно, посылка должна быть замаскирована, чтобы добраться до пункта назначения, куда доступ в противном случае затруднен.

Мы уже знаем, что в случае вакцин Pfizer/BioNTech и Moderna в качестве транспортировщика использовались липидные наночастицы. В нескольких разработках вакцин на основе ДНК, кодирующая белок коронавируса, упакована в аденовирус. Вирусы обладают врожденной способностью действовать как ”троянский конь” и вводить собственное наследственное вещество в клетку хозяина. Вирусы, используемые для клеточного транспорта, в биотехнологии называются вирусными векторами.

Аденовирусы, которые обычно вызывают так называемую простуду, оказались хорошим молекулярным инструментом, потому что 1) ДНК самого аденовируса может быть заменена унаследованным веществом, представляющим интерес, и 2) аденовирус не встраивается в клетки ДНК нашего организма. В вакцинах от COVID-19 на основе аденовируса ДНК, кодирующая антиген коронавируса, упакована в оболочку аденовируса, и желаемый троянский конь готов — оболочка представляет собой аденовирус, а содержимое — коронавирус. Кроме того, аденовирус становится неспособным к репликации, поэтому его функции ограничиваются проникновением в клетку, а не размножением там.