Первый человек, вылечившийся от ВИЧ, умирает от рака

Браун заразился ВИЧ в 1995 году, во время учебы в Берлине, за что был прозван ”берлинским пациентом”. В 2007 году, страдая от лейкемии, он прошел через трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток. Это привело к неожиданному эффекту — спустя три года после пересадки у него в крови перестал обнаруживаться ВИЧ. Вирус не вернулся даже после отмены антиретровирусных препаратов.

Браун сообщает, что в 2019 году у него снова появились симптомы лейкемии. Сейчас он находится в хосписе, но его гибель — лишь вопрос времени. Он отмечает, что до сих пор рад, что прошел через трансплантацию. Признаков ВИЧ у него по-прежнему нет.

Врачи, занимавшиеся лечением Брауна в 2007 году, подчеркивают — его случай дал надежду на излечение от ВИЧ многим пациентам. Хотя пересадка костного мозга — дорогая и опасная процедура, сами ее результаты позволили продвинуться в поиске способа избавиться от ВИЧ полностью.