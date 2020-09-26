Первый человек, вылечившийся от ВИЧ, умирает от рака
Тимоти Рэй Браун, первый в мире человек, вылечившийся от ВИЧ, неизлечимо болен раком. Об этом сообщает Газета.ru cо ссылкой на информационное агентство Associated Press.
Тимоти Рэй Браун, первый в мире человек, вылечившийся от ВИЧ, неизлечимо болен раком. Об этом сообщает Газета.ru cо ссылкой на информационное агентство Associated Press.
Браун заразился ВИЧ в 1995 году, во время учебы в Берлине, за что был прозван ”берлинским пациентом”. В 2007 году, страдая от лейкемии, он прошел через трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток. Это привело к неожиданному эффекту — спустя три года после пересадки у него в крови перестал обнаруживаться ВИЧ. Вирус не вернулся даже после отмены антиретровирусных препаратов.
Браун сообщает, что в 2019 году у него снова появились симптомы лейкемии. Сейчас он находится в хосписе, но его гибель — лишь вопрос времени. Он отмечает, что до сих пор рад, что прошел через трансплантацию. Признаков ВИЧ у него по-прежнему нет.
Врачи, занимавшиеся лечением Брауна в 2007 году, подчеркивают — его случай дал надежду на излечение от ВИЧ многим пациентам. Хотя пересадка костного мозга — дорогая и опасная процедура, сами ее результаты позволили продвинуться в поиске способа избавиться от ВИЧ полностью.
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