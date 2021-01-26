26.01.2021, 19:13

Первой в Эстонии получившая вакцину от коронавируса доктор Елена Розинько рассказала о последствиях вакцинации

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Esimene vaktsineeritu
Esimene vaktsineerituFoto: Dmitri Fedotkin

Если человек точно не знает, как работают вирусология, фармакология или фармацевтическая промышленность, и боится вакцинации, то ему стоит прислушаться к врачам и ученым, считает доктор Елена Розинько, которая первой в Эстонии получила вакцину от коронавируса. Как и многие другие медицинские работники, она почти каждый день занимается лечением пациентов с коронавирусом.

Теперь вы вакцинированы от COVID-19, то есть получили две инъекции. Как вакцинация повлияла на вашу повседневную работу и другие занятия?

Изменилось только то, что пациенты теперь меня узнают. Они говорят, что видели меня по телевизору. На работе до сих пор использую средства индивидуальной защиты при работе с пациентами с COVID-19. В обычной жизни ничего особо не изменилось, потому что все еще есть ограничения и никуда не уехать. А свободного времени на самом деле не так много, потому что я работаю практически каждый день.

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Ваши эмоции после вакцинации?

Я была рада внести свой вклад в более быстрое завершение пандемии COVID-19. Я также была рада тому, что стала первым человеком, которому сделали прививку. Я все же больше всего нервничала из-за всего этого внимания, а также из-за камер. После второй инъекции я почувствовала облегчение, что все это внимание со стороны медиа пройдет, надеюсь. Сейчас я чувствую себя более защищенной от COVID-19.

Как на вас повлияло внимание, которое последовало после первой вакцинации? Кто-нибудь связывался с вами напрямую?

Я предполагала, что получу к себе внимание после первой вакцинации, но не ожидала такого большого внимания.

Я старалась не читать комментарии в интернете и не смотреть новости, но информация все равно доходила до меня через других людей. Особенно что касается синего шарфа и теории заговора о том, что вся вакцинация — это ”цирк”. Несколько человек написали мне: ”Сколько инъекций тебе сделали на самом деле? Сколько денег ты получила за этот цирк?” и так далее.

Я никому не отвечала, потому что это не имеет смысла. Если человек искренне верит в то, во что верит, то убедить его невозможно, да и бессмысленно это делать. Тем не менее, я получила большую поддержку от близких и дорогих мне людей, а также от некоторых других. Иногда эта поддержка также приходила из неожиданных мест. Например, я была очень удивлена, когда мне позвонил министр социальных дел Танель Кийк.

Были ли у вас какие-либо побочные эффекты?

Да, после первой и второй доз вакцины в месте укола немного болела рука. Больше ничего не было.

Какие основные вопросы о вакцинации задают вам родственники и знакомые?

Главный вопрос был в том, а не боюсь ли я делать вакцину, потому что эта вакцина так быстро появилась на рынке. А также не боюсь ли я побочных эффектов, которые могут сразу проявиться или возникнуть в будущем. Я ответила на эти вопросы и объяснила, как действует вакцина и что ее не нужно бояться. Я также призываю родственников пройти вакцинацию (когда до них дойдет очередь на вакцинацию — прим. ред.).

Что бы вы сказали, чтобы подбодрить тех, кто сомневается, проходить ли вакцинацию или нет?

Каждый человек должен сам решить, делать ли ему прививку или нет. Если человек точно не знает, как работает вирусология, фармакология или фармацевтическая промышленность, и боится вакцинации, то ему стоит послушать тех людей, которые лучше осведомлены, и было бы лучше, если бы эти люди были врачами или учеными, а не людьми из Instagram или Facebook.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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