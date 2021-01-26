Первой в Эстонии получившая вакцину от коронавируса доктор Елена Розинько рассказала о последствиях вакцинации

Теперь вы вакцинированы от COVID-19, то есть получили две инъекции. Как вакцинация повлияла на вашу повседневную работу и другие занятия?

Изменилось только то, что пациенты теперь меня узнают. Они говорят, что видели меня по телевизору. На работе до сих пор использую средства индивидуальной защиты при работе с пациентами с COVID-19. В обычной жизни ничего особо не изменилось, потому что все еще есть ограничения и никуда не уехать. А свободного времени на самом деле не так много, потому что я работаю практически каждый день.

Ваши эмоции после вакцинации?

Я была рада внести свой вклад в более быстрое завершение пандемии COVID-19. Я также была рада тому, что стала первым человеком, которому сделали прививку. Я все же больше всего нервничала из-за всего этого внимания, а также из-за камер. После второй инъекции я почувствовала облегчение, что все это внимание со стороны медиа пройдет, надеюсь. Сейчас я чувствую себя более защищенной от COVID-19.

Как на вас повлияло внимание, которое последовало после первой вакцинации? Кто-нибудь связывался с вами напрямую?

Я предполагала, что получу к себе внимание после первой вакцинации, но не ожидала такого большого внимания.

Я старалась не читать комментарии в интернете и не смотреть новости, но информация все равно доходила до меня через других людей. Особенно что касается синего шарфа и теории заговора о том, что вся вакцинация — это ”цирк”. Несколько человек написали мне: ”Сколько инъекций тебе сделали на самом деле? Сколько денег ты получила за этот цирк?” и так далее.

Я никому не отвечала, потому что это не имеет смысла. Если человек искренне верит в то, во что верит, то убедить его невозможно, да и бессмысленно это делать. Тем не менее, я получила большую поддержку от близких и дорогих мне людей, а также от некоторых других. Иногда эта поддержка также приходила из неожиданных мест. Например, я была очень удивлена, когда мне позвонил министр социальных дел Танель Кийк.

Были ли у вас какие-либо побочные эффекты?

Да, после первой и второй доз вакцины в месте укола немного болела рука. Больше ничего не было.