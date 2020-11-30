Первая партия аппаратов ИВЛ нового поколения прибыла в Эстонию

Всего было заказано 50 аппаратов на общую сумму в 1,572 млн евро.

Аппараты были распределены между медучреждениями пыхьяского медицинского штаба, который координируется региональной больницей.

По словам председателя правления больницы Агриса Пеэду, новые аппараты очень качественные. ”Для многих больниц такие высокотехнологичные и многофункциональные дыхательные аппараты в новинку. Раньше использовались аппараты старого поколения с меньшей функциональностью”, — отметил он.

На настоящий момент в Эстонию прибыло 26 аппаратов. На сегодня они распределены между больницами Курессааре, Пярну, Раквере, Ляэне-Таллиннской центральной больницей и Таллиннской детской больницей. Более крупные больницы, например, Ида-Таллиннская центральная больница и Региональная больница, получат аппараты из последней партии.

Аппараты, которые использовали ранее, останутся в больницах в качестве резерва на случай кризисных ситуаций.

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(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

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