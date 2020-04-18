Переболевший коронавирусом житель Эстонии: если бы я был один, то точно бы умер. Было тяжело, честное слово

”Если бы я был один, то точно бы умер. Было тяжело, честное слово”, — рассказывает он.

Айво заболел в середине марта. К настоящему моменту он уже две недели как здоров и чувствует себя неплохо и даже вернулся к работе (он трудится заведующим народного дома Кайу). ”Но если мне станет хуже, то опять возьму больничный”.

Коварность коронавируса Айво испытал на себе в полной мере. Мужчина говорит, что некоторых симптомов — например, сухого кашля, трудностей с дыханием — у него не было. Зато болело сердце, ломило кости и сильно болела голова, а общая слабость иногда была настолько сильной, что до другой комнаты ему удавалось дойти только с помощью жены. Наблюдалась и потеря обоняния и вкуса, но неполная: просто все стало вдруг казаться соленым. ”Утром я приготовил себе бутерброд с плавленным сыром и сыр показался очень соленым. Соленым казался даже шоколад”, — вспоминает мужчина.

Заболел Айво ночью 18 марта. ”С сердцем стало так плохо, что я сначала подумал, что съел что-то не то. Через некоторое время я почувствовал озноб. Температура поднялась выше 38 градусов. О том, что это может быть корона, я тогда не подумал, поскольку симптомы не совсем совпадали”.

Семейный врач тоже сначала списал все на простуду и порекомендовал Айво народные средства и парацетамол для снижения температуры. По через несколько дней мужчине стало хуже, у жены тоже появилась небольшая температура и произошла потеря обоняния и вкуса, поэтому было решено попросить направление на анализ на коронавирус.

Анализы у Айво специальная бригада взяла на дому. ”Открыли окно машины, засунули мне в нос палку, взяли тест и быстро загнали обратно в дом”, — рассказывает он.

Помимо страшной слабости и ломоты, у Айво было настолько повышено потоотделение, что менять постельное белье приходилось каждый день. Аппетита также не было.

”Шесть кило как с куста”, — заявляет мужчина.

Спустя примерно неделю с начала болезни Айво стало настолько плохо, что он позвонил в скорую. Поскольку проблем с дыханием у него не наблюдалось, бригада на место выезжать не стала. Однако медики дали ряд рекомендаций по улучшению состояния, а потом несколько раз звонили, чтобы справиться о самочувствии Айво. Также его здоровьем интересовался один семейный врач из Пыльва. Почему именно оттуда, он не знает, но предполагает, что медработники как-то распределяют между собой пациентов, больных коронавирусом.

”Состояние моего здоровья отслеживали”, — говорит Айво и добавляет, что поддержу оказывали также близкие и друзья.