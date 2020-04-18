18.04.2020, 14:30

Переболевший коронавирусом житель Эстонии: если бы я был один, то точно бы умер. Было тяжело, честное слово

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Кристийна Вийрон
EST
Переболевший коронавирусом житель Эстонии: если бы я был один, то точно бы умер. Было тяжело, честное слово
Aivo Sildvee ütleb, et koroona kulges tal tõesti raskelt, ent nüüd on enesetunne juba parem ja söögiisugi tagasi. Ainult kaotatud kilod ei taha tagasi tulla.Kristiina Viiron

Айво Силдвеэ (67) из Рапламаа переболел коронавирусом. Он сказал изданию Maaleht, что порою чувствовал себя так плохо, что уже мысленно прощался с жизнью.

”Если бы я был один, то точно бы умер. Было тяжело, честное слово”, — рассказывает он.

Айво заболел в середине марта. К настоящему моменту он уже две недели как здоров и чувствует себя неплохо и даже вернулся к работе (он трудится заведующим народного дома Кайу). ”Но если мне станет хуже, то опять возьму больничный”.

Коварность коронавируса Айво испытал на себе в полной мере. Мужчина говорит, что некоторых симптомов — например, сухого кашля, трудностей с дыханием — у него не было. Зато болело сердце, ломило кости и сильно болела голова, а общая слабость иногда была настолько сильной, что до другой комнаты ему удавалось дойти только с помощью жены. Наблюдалась и потеря обоняния и вкуса, но неполная: просто все стало вдруг казаться соленым. ”Утром я приготовил себе бутерброд с плавленным сыром и сыр показался очень соленым. Соленым казался даже шоколад”, — вспоминает мужчина.

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Заболел Айво ночью 18 марта. ”С сердцем стало так плохо, что я сначала подумал, что съел что-то не то. Через некоторое время я почувствовал озноб. Температура поднялась выше 38 градусов. О том, что это может быть корона, я тогда не подумал, поскольку симптомы не совсем совпадали”.

Семейный врач тоже сначала списал все на простуду и порекомендовал Айво народные средства и парацетамол для снижения температуры. По через несколько дней мужчине стало хуже, у жены тоже появилась небольшая температура и произошла потеря обоняния и вкуса, поэтому было решено попросить направление на анализ на коронавирус.

Анализы у Айво специальная бригада взяла на дому. ”Открыли окно машины, засунули мне в нос палку, взяли тест и быстро загнали обратно в дом”, — рассказывает он.

Помимо страшной слабости и ломоты, у Айво было настолько повышено потоотделение, что менять постельное белье приходилось каждый день. Аппетита также не было.
”Шесть кило как с куста”, — заявляет мужчина.

Спустя примерно неделю с начала болезни Айво стало настолько плохо, что он позвонил в скорую. Поскольку проблем с дыханием у него не наблюдалось, бригада на место выезжать не стала. Однако медики дали ряд рекомендаций по улучшению состояния, а потом несколько раз звонили, чтобы справиться о самочувствии Айво. Также его здоровьем интересовался один семейный врач из Пыльва. Почему именно оттуда, он не знает, но предполагает, что медработники как-то распределяют между собой пациентов, больных коронавирусом.
”Состояние моего здоровья отслеживали”, — говорит Айво и добавляет, что поддержу оказывали также близкие и друзья.

Жена советует Айво выйти на пенсию, но он не хочет. Хотя от кое-какой общественной деятельности он все же откажется. ”Нужно было давно взяться за ум. Болезнь этому поспособствовала”, — смеется он.

Где именно он заразился, мужчина не знает.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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