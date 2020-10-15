Парламентская комиссия обсудит проблемы, касающиеся лечения онкологических заболеваний

По словам председателя комиссии по социальным делам Тыниса Мёльдера, тема заседания — ”Каждый день имеет значение, или Доступность лечения онкологических заболеваний сегодня и в будущем”. ”Сегодня на заседании мы хотим получить подробную информацию о заболеваемости, возможностях и стоимости лечения, а также о новых возможных методах лечения. Каждый день диагностируется более 20 новых случаев заболевания раком. В среднем это почти 9000 новых случаев заболевания в год. К сожалению, мы не можем ожидать, что в ближайшем будущем мы справимся с этой болезнью или сможем существенно уменьшить количество случаев заболеваемости, но у нас есть возможность облегчить жизнь заболевших или предупредить заболевание”, — сказал Мёльдер.

Член комиссии по социальным делам Хеле Эвераус сказала, что, к сожалению, смертность от рака в Эстонии высокая и результаты лечения не всегда отвечают ожиданиям. По ее словам, мы сталкиваемся с проблемой в обнаружении злокачественных опухолей на ранних стадиях. В этом случае необходимо серьезно задуматься о действиях, связанных с первичной врачебной помощью, а также об увеличении охвата скринингами.

Эвераус добавила, что доступность противоопухолевых препаратов вызывает беспокойство. ”Например, в период за 2015–2018 годы Больничная касса Эстонии финансировала только 14 из принятых в Европе 43 препаратов. В Эстонии новое лекарство попадает в схему лечения значительно позже, чем в других странах. В среднем на это уходит 947 дней. В целом финансирование препаратов для лечения онкологических заболеваний вызывает беспокойство — 60% препаратов в Эстонии недоступны, а полностью покрываются финансированием Больничной кассы лишь 19% препаратов. В Словении, например, в полном объеме финансируются 53% препаратов, а в Финляндии — 77%”, — сказала Эвераус.

В качестве положительного аспекта Эвераус отметила, что люди больше заботятся о своем здоровье, не стесняются обращаться к врачу и не откладывают визиты на последний момент. ”Врачи-онкологи, а также другой персонал, ежедневно действуют в интересах пациентов, исходя из всех своих знаний и опыта. Сегодня на заседании вместе с теми, кто занимается темой онкологии, мы постараемся пересмотреть последние тенденции в заболеваемости, лечении и предотвращении рака и найти решения проблемам”, — объяснила она.