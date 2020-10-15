15.10.2020, 09:31

Парламентская комиссия обсудит проблемы, касающиеся лечения онкологических заболеваний

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Kaia Palm ja Toomas Neuman.Protobios
Foto on illustratiivneFoto: Vallo Kruuser

Сегодня на открытом заседании комиссия по социальным делам обсудит лечение рака и вместе с экспертами постарается ответить на вопрос: как добиться обеспечения больных необходимым лечением в оптимальное время.

По словам председателя комиссии по социальным делам Тыниса Мёльдера, тема заседания — ”Каждый день имеет значение, или Доступность лечения онкологических заболеваний сегодня и в будущем”. ”Сегодня на заседании мы хотим получить подробную информацию о заболеваемости, возможностях и стоимости лечения, а также о новых возможных методах лечения. Каждый день диагностируется более 20 новых случаев заболевания раком. В среднем это почти 9000 новых случаев заболевания в год. К сожалению, мы не можем ожидать, что в ближайшем будущем мы справимся с этой болезнью или сможем существенно уменьшить количество случаев заболеваемости, но у нас есть возможность облегчить жизнь заболевших или предупредить заболевание”, — сказал Мёльдер.

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Член комиссии по социальным делам Хеле Эвераус сказала, что, к сожалению, смертность от рака в Эстонии высокая и результаты лечения не всегда отвечают ожиданиям. По ее словам, мы сталкиваемся с проблемой в обнаружении злокачественных опухолей на ранних стадиях. В этом случае необходимо серьезно задуматься о действиях, связанных с первичной врачебной помощью, а также об увеличении охвата скринингами.

Эвераус добавила, что доступность противоопухолевых препаратов вызывает беспокойство. ”Например, в период за 2015–2018 годы Больничная касса Эстонии финансировала только 14 из принятых в Европе 43 препаратов. В Эстонии новое лекарство попадает в схему лечения значительно позже, чем в других странах. В среднем на это уходит 947 дней. В целом финансирование препаратов для лечения онкологических заболеваний вызывает беспокойство — 60% препаратов в Эстонии недоступны, а полностью покрываются финансированием Больничной кассы лишь 19% препаратов. В Словении, например, в полном объеме финансируются 53% препаратов, а в Финляндии — 77%”, — сказала Эвераус.

В качестве положительного аспекта Эвераус отметила, что люди больше заботятся о своем здоровье, не стесняются обращаться к врачу и не откладывают визиты на последний момент. ”Врачи-онкологи, а также другой персонал, ежедневно действуют в интересах пациентов, исходя из всех своих знаний и опыта. Сегодня на заседании вместе с теми, кто занимается темой онкологии, мы постараемся пересмотреть последние тенденции в заболеваемости, лечении и предотвращении рака и найти решения проблемам”, — объяснила она.

На заседание посредством телемоста приглашены представители Министерства социальных дел, Больничной кассы, Института развития здоровья, Ракового союза Эстонии, Департамента лекарственных средств, Общества онкотерапии, Эстонского общества онкологов, Эстонского общества гематологов, Эстонского общества онкологов-клиницистов, Фонда лечения рака ”Подаренная жизнь”, Союза родителей детей с онкологическими заболеваниями, MTÜ Meeta, Северо-Эстонской региональной больницы, Клиники Тартуского университета, Восточно-Таллиннской центральной больницы, Эстонской палаты людей с ограниченными возможностями, Эстонского общества онкологических медицинских сестер, Союза производителей лекарств, Всемирной организации здравоохранения, Союза семейных врачей Эстонии и Эстонского союза больных лейкемией.

С докладами выступят вице-канцлер Министерства социальных дел в области здоровья Марис Йессе, онколог Пеэтер Падрик (”Инновационные подходы в онкологии”), руководитель отдела лекарственных препаратов и медицинского оборудования Больничной кассы Эрки Лайдмяэ (”Стоимость лечения онкологических заболеваний”), медицинский советник Департамента лекарственных средств Алар Ирс (”Новые лекарственные препараты — как и откуда?”), председатель совета Ракового союза Эстонии Вахур Валвере (”Почему Эстонии необходим государственный план по лечению онкологических заболеваний”) и заведующая отделением эпидемиологии и биостатистики Института развития здоровья Кайре Иннос (”Рак в Эстонии”).

Открытое заседание в конференц-зале Рийгикогу начнется в 14:00. Проследить за ходом заседания можно в интернете.

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