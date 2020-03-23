23.03.2020, 09:41

Открыта бесплатная всеэстонская линия стоматологических консультаций


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Vinni Tervisekeskus
Vinni Tervisekeskus Foto: Rauno Volmar

Стоматологические клиники Unimed в сотрудничестве с больничной кассой открыли общегосударственный консультационный номер 677 6822, для того чтобы предложить первичные консультации и поддержку по различным стоматологическим проблемам. На телефон отвечают стоматологи, линия открыта с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 часов, и звонки для всех нуждающихся в помощи бесплатны.

Для ограничения распространения коронавируса плановое лечение приостановлено в многих стоматологических клиниках по всей Эстонии — открыты единичные клиники, где предлагается неотложная помощь. Большая часть стоматологических проблем не нуждаются в оказании первой помощи, но все-таки причиняют неудобство и страдания. Поэтому люди нуждаются в быстром совете, как помочь себе самому, и в профессиональной консультации, для того чтобы оценить, необходима ли первая помощь.

”Спрос на консультационную линию очевиден, большое количество пациентов, обращающихся в наши клиники, это только подтверждает. Наша цель, чтобы в сложной ситуации ни один пациент не остался без необходимой информации и помощи, независимо от того, может ли он связаться со своим врачом или нет”, — объяснила необходимость консультационной линии заведующая лечебной частью и стоматолог клиники Unimed Ülemiste доктор Эхтель Сепп.

Речь идет о консультации по телефону, на которой стоматолог выявляет проблему пациента и дает рекомендации по улучшению ситуации. Например, рекомендует купить в аптеке подходящие средства или рассказывает как правильно чистить зубы, при необходимости, выписывает рецепт против воспаления. Это также важный канал для выявления опасных и требующих оказание первой помощи состояний. Это позволит в срочном порядке направить людей в какую-либо открытую клинику, предлагающую первую помощь.

Руководитель клиники Unimed Järve Катрин Тамсар, анализируя ежедневно поступающие в клинику вопросы, признает, что иногда можно решить проблему просто позвонив по телефону. ”Многое можно сделать и предотвратить дальнейшие проблемы, не приходя физически на прием. Иногда бывает достаточно обнадеживающих слов врача и его профессиональных рекомендаций по тому, как человек в домашних условиях может сам себе помочь”.

Дополнительная информация

Ортодонты Unimed подготовили видео-инструкции для оказания помощи в домашних условиях ортодонтическим пациентам.

Неотложную и первую помощь предлагают (NB! В связи с доступностью защитных средств, список может меняться):

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