Открыта бесплатная всеэстонская линия стоматологических консультаций

Для ограничения распространения коронавируса плановое лечение приостановлено в многих стоматологических клиниках по всей Эстонии — открыты единичные клиники, где предлагается неотложная помощь. Большая часть стоматологических проблем не нуждаются в оказании первой помощи, но все-таки причиняют неудобство и страдания. Поэтому люди нуждаются в быстром совете, как помочь себе самому, и в профессиональной консультации, для того чтобы оценить, необходима ли первая помощь.

”Спрос на консультационную линию очевиден, большое количество пациентов, обращающихся в наши клиники, это только подтверждает. Наша цель, чтобы в сложной ситуации ни один пациент не остался без необходимой информации и помощи, независимо от того, может ли он связаться со своим врачом или нет”, — объяснила необходимость консультационной линии заведующая лечебной частью и стоматолог клиники Unimed Ülemiste доктор Эхтель Сепп.

Речь идет о консультации по телефону, на которой стоматолог выявляет проблему пациента и дает рекомендации по улучшению ситуации. Например, рекомендует купить в аптеке подходящие средства или рассказывает как правильно чистить зубы, при необходимости, выписывает рецепт против воспаления. Это также важный канал для выявления опасных и требующих оказание первой помощи состояний. Это позволит в срочном порядке направить людей в какую-либо открытую клинику, предлагающую первую помощь.