От каких животных можно заразиться коронавирусом?

Наиболее вероятными разносчиками коронавируса ученые считают летучих мышей. Однако они предполагают, что между человеком и летучими мышами должен быть промежуточный переносчик инфекции. Может быть, это были хорьки или кошки?

Предполагается, что панголины из отряда плацентарных млекопитающих также могли быть промежуточным звеном передачи вируса человеку.

Не только человек может заразиться от животных, но и наоборот. У тигрицы из зоопарка в Нью-Йорке была выявлена коронавирусная инфекция. По мнению экспертов, она могла заразиться вирусом от одного из смотрителей, у которого на момент общения с ней отсутствовали симптомы заболевания.

Китайские ученые выяснили, что коронавирусом могут заразиться и кошки. Они также могут передавать его другим представителям своего вида животных. Но владельцам кошек нечего бояться: животные очень быстро вырабатывают антитела против вируса и перестают быть заразными! Ученые советуют тем, кто относится к группе риска, лучше не выпускать сейчас на улицу кошек. И еще один совет: погладил любимого питомца — помой руки!

Собакам повезло больше! Коронавирус размножается среди собак хуже и реже, утверждают ученые в своих исследованиях. Владельцам собак не стоит бояться выходить со своими питомцами на прогулки или тренировки. По мнению ученых, свиньи, как и собаки, не являются разносчиками коронавируса.

Иначе дело обстоит с хорьками и другими зверьками семейства куньих. Китайские ученые выявили, что коронавирус может передаваться особями этой группы животных — от одного к другому воздушно-капельным путем.

Домашние птицы, включая кур и цыплят, по мнению ученых, никакой опасности не представляют. Человек может быть спокоен: птицы выработали иммунитет против коронавируса.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!