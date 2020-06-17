17.06.2020, 18:30

Оплачивать ли лечение больному, который не может бросить курить? 80% средств БК уходит на пациентов, болезни которых зачастую обусловлены стилем жизни

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Анетте Парксепп, Eesti Päevaleht
EST
Оплачивать ли лечение больному, который не может бросить курить? 80% средств БК уходит на пациентов, болезни которых зачастую обусловлены стилем жизни
Andres Putting

Пациенты, на которых уходит больше всего денег Больничной кассы (БК), во многих случаях страдают болезнями, которых можно было бы избежать, если пациент больше бы двигался и правильно питался.

Если Больничная касса заплатила в прошлом году за ваши лекарства, больничный лист или лечение не менее 1015 евро, то вы входите в 20% самых "дорогих" больных в Эстонии. Таковых в Эстонии 229 000, и на них приходится 80% всех годовых расходов Больничной кассы. В то же время на 1% самых дорогих пациентов уходит четверть всех денег Больничной кассы, а на 5% самых дорогих — половина.

Как выясняется из свежего анализа, проведенного Больничной кассой, самые дорогие пациенты Эстонии страдают заболеваниями, которых можно было избежать при простом изменении стиля жизни. Тогда высвободились бы деньги на другие нужды: например, на предупреждение заболеваний и лечение больных, чьи болезни обусловлены не зависящими от человека причинами.

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Как правило, самый дорогой для Больничной кассы пациент (1%) — это мужчина в возрасте 65-75 лет, имеющий 6-7 болезней, включая заболевания сердечно-сосудистой системы и онкологию.

Если посмотреть на более широкую группу самых дорогих пациентов (20%), на лечение которых уходит 80% денег, то здесь самый частый диагноз — гипертония, оказывающая влияние не сердечную деятельность (32%). На втором месте — кариес (20%), на третьем — гипертоническая болезнь без поражения сердечной мышцы (18%).

Далее в списке идут боли в спине, диабет второго типа, болезни желудочно-кишечного тракта, несколько болезней сердца и глазные болезни.

Комментируя проведенный анализ, начальник аналитического отдела Больничной кассы Кадри Хеллер-Киккатало отмечает один положительный момеент. "Радует то, что есть возможность чего-то сделать. Если мы посмотрим на эти 20% людей, то из семи самых распространенных болезней шесть связаны с малой подвижностью, неправильным питанием или с обоими факторами".

"Например, высокое давление, боли в спине и диабет второго типа находятся в сфере влияния самого человека. Для укрепления сердца речь идет о 15-30 минутах некоторой активности в день или о 3000 шагах ежедневно", — поясняет Халлер Киккатало. "А что мы делаем — утром сидим в автомобиле, затем — в конторе, бывает даже еду заказываем на дом и снова сидим". Это и вызывает как боли в спине, так и другие проблемы со здоровьем, подчеркивает она.

Кардиолог Клиники Тартуского университета Мярт Элмет отмечает, что болезни сердечно-сосудистой системы являются почти во всех западных странах как ведущей причиной смерти, так и основной статьей расходов системы здравоохранения.

"Удобный западный стиль жизни вместе со стрессом раннего капитализма генерируют множественные факторы риска сердечных зеболеваний: легко доступная некачественная пища, избыточный вес, низкая физическая активность, курении и алкоголь. Это всё увеличивает частоту гипертонической болезни и диабета еще до достижения человеком среднего возраста, — поясняет он. — В школе излишний вес стал скорее нормой, чем исключением. Всего лишь одно поколение назад этого не было".

То же самое можно сказать и о диабете, диагностировать который за последние 20-30 лет стали в два раза чаще. Эндокринолог Северо-Эстонской региональной больницы Март Роозимаа считает, что во многом возникновение заболевания зависит от стиля жизни, хотя у некоторой части людей есть и предрасположенность. "Если сходятся подходящие условия жизненной среды, например, конторская работа, низкая двигательная активность и излишне калорийное питание, то результатом и является диабет", — поясняет он.

Мярт Элмет отмечает, что, будучи кардиологом, он видит в основном таких людей, которые хотят получить лекарство, но не желают изменить стиль жизни. По его словам, в Эстонии существует феномен относительно мягкого отношения к пациентам, допускающим нарушения.

"Есть страны, где установлено, что, например, если у пациента болезнь вызвана курением и при этом он не может бросить курить, то ему лечение не оплачивается", — говорит Элмет и считает, что на эту тему можно было бы провести общественную дискуссию.

Начальник отдела аналитики Больничной кассы признает, что если Эстония будет идти нынешним курсом, то вскоре возникнет нехватка средств на лечение. "Общество стареет, заболеваемость растет. Здесь поможет только направление ресурсов на тех, кому действительно нужна помощь в борьбе с болезнями, на которые он пациент не в силах повлиять", — объясняет Кадри Халлер-Киккатало еще одну причину, по которой важно обратить внимание на болезни, обусловленные стилем жизни.

Согласно анализу, в числе самых дорогих для лечения — злокачественные опухоли и рассеянный склероз, и это болезни, на развитие которых человек повлиять не может, они не очень часто встречаются, но зато требуют для лечения огромных средств.

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