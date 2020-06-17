Оплачивать ли лечение больному, который не может бросить курить? 80% средств БК уходит на пациентов, болезни которых зачастую обусловлены стилем жизни

Если Больничная касса заплатила в прошлом году за ваши лекарства, больничный лист или лечение не менее 1015 евро, то вы входите в 20% самых "дорогих" больных в Эстонии. Таковых в Эстонии 229 000, и на них приходится 80% всех годовых расходов Больничной кассы. В то же время на 1% самых дорогих пациентов уходит четверть всех денег Больничной кассы, а на 5% самых дорогих — половина.

Как выясняется из свежего анализа, проведенного Больничной кассой, самые дорогие пациенты Эстонии страдают заболеваниями, которых можно было избежать при простом изменении стиля жизни. Тогда высвободились бы деньги на другие нужды: например, на предупреждение заболеваний и лечение больных, чьи болезни обусловлены не зависящими от человека причинами.

Как правило, самый дорогой для Больничной кассы пациент (1%) — это мужчина в возрасте 65-75 лет, имеющий 6-7 болезней, включая заболевания сердечно-сосудистой системы и онкологию.

Если посмотреть на более широкую группу самых дорогих пациентов (20%), на лечение которых уходит 80% денег, то здесь самый частый диагноз — гипертония, оказывающая влияние не сердечную деятельность (32%). На втором месте — кариес (20%), на третьем — гипертоническая болезнь без поражения сердечной мышцы (18%).

Далее в списке идут боли в спине, диабет второго типа, болезни желудочно-кишечного тракта, несколько болезней сердца и глазные болезни.

Комментируя проведенный анализ, начальник аналитического отдела Больничной кассы Кадри Хеллер-Киккатало отмечает один положительный момеент. "Радует то, что есть возможность чего-то сделать. Если мы посмотрим на эти 20% людей, то из семи самых распространенных болезней шесть связаны с малой подвижностью, неправильным питанием или с обоими факторами".

"Например, высокое давление, боли в спине и диабет второго типа находятся в сфере влияния самого человека. Для укрепления сердца речь идет о 15-30 минутах некоторой активности в день или о 3000 шагах ежедневно", — поясняет Халлер Киккатало. "А что мы делаем — утром сидим в автомобиле, затем — в конторе, бывает даже еду заказываем на дом и снова сидим". Это и вызывает как боли в спине, так и другие проблемы со здоровьем, подчеркивает она.