Общественность недоумевает: почему больные коронавирусом находятся на домашнем лечении?

В своих письмах в редакцию RusDelfi, комментариях к статьям и публикациям в социальных сетях люди выражают недоумение тем фактом, что носители вируса находятся не в больнице, а дома.

"Добрый день. Я хочу задать вопрос нашему Департаменту здоровья. Почему зараженные коронавирусом находятся дома, а не в специфической больнице? Уже десять человек болеет этой болезнью. Почему государство не вводит никаких серьезных мер? Неужели департамент здоровья полагается на удачу и думает что они (зараженные) будут действительно сидеть дома, а не разносить этот вирус среди людей? Неужели Эстония ждет повторения ситуации в Италии, Южной Кореи и других странах, где сейчас творится массовая пандемия?" — возмущается один из читателей.

Как сказал RusDelfi руководитель коммуникационной службы Департамента здоровья Симмо Саар, решение о методах лечения (в том числе назначении лечения на дому — прим.ред.) принимает лечащий врач пациента.

”Решение о лечении принимает медицинский работник, который исходит как из состояния здоровья, так и возможного риска заражения. В лице коронавируса мы имеем дело с вирусной инфекцией, схожей с гриппом, в случае с которой лечению подлежат проявившиеся симптомы”, — сообщил Саар.

Он отметил, что домашнее лечение должно продолжаться до полного выздоровления. В случае, если человеку все-таки нужно выйти, он должен надеть маску. Также, находясь дома, следует регулярно чистить поверхности, с которыми больной соприкасается напрямую”.