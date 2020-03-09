09.03.2020, 14:54

Общественность недоумевает: почему больные коронавирусом находятся на домашнем лечении?

позиция Департамента здоровья
Эрика Каяк
EST
Общественность недоумевает: почему больные коронавирусом находятся на домашнем лечении?
Desinfitseerimine Tallinna Kristiine GümnaasiumisFoto: Tiit Blaat

К настоящему моменту в Эстонии выявлено десять человек, зараженных коронавирусом. Все они, по сообщению Департамента здоровья, находятся на домашнем лечении, и это вызывает у общественности немало вопросов. Само ведомство объясняет это тем, что решение о лечении принимает медицинский работник, исходя из ситуации.

В своих письмах в редакцию RusDelfi, комментариях к статьям и публикациям в социальных сетях люди выражают недоумение тем фактом, что носители вируса находятся не в больнице, а дома.

"Добрый день. Я хочу задать вопрос нашему Департаменту здоровья. Почему зараженные коронавирусом находятся дома, а не в специфической больнице? Уже десять человек болеет этой болезнью. Почему государство не вводит никаких серьезных мер? Неужели департамент здоровья полагается на удачу и думает что они (зараженные) будут действительно сидеть дома, а не разносить этот вирус среди людей? Неужели Эстония ждет повторения ситуации в Италии, Южной Кореи и других странах, где сейчас творится массовая пандемия?" — возмущается один из читателей.

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Как сказал RusDelfi руководитель коммуникационной службы Департамента здоровья Симмо Саар, решение о методах лечения (в том числе назначении лечения на дому — прим.ред.) принимает лечащий врач пациента.

”Решение о лечении принимает медицинский работник, который исходит как из состояния здоровья, так и возможного риска заражения. В лице коронавируса мы имеем дело с вирусной инфекцией, схожей с гриппом, в случае с которой лечению подлежат проявившиеся симптомы”, — сообщил Саар.

Он отметил, что домашнее лечение должно продолжаться до полного выздоровления. В случае, если человеку все-таки нужно выйти, он должен надеть маску. Также, находясь дома, следует регулярно чистить поверхности, с которыми больной соприкасается напрямую”.

Саар отметил, что зараженному должен помогать кто-нибудь из знакомых или близких. Этот человек должен защищать себя от болезни используя средства индивидуальной защиты и четко следуя требованиям гигиены. ”За больным должен ухаживать только один человек, который не относится к группе риска. К группе риска относятся: пожилые люди (то есть старше 60 лет), а также люди с хроническими заболеваниями и/или иммунодефицитом”, — пояснил представитель департамента и добавил, что при использовании услуг курьера оплату следует осуществлять посредством банковского перевода, а доставленный товар следует оставить перед дверью квартиры. В случае необходимости можно попросить помощи у местного самоуправления.

”Поскольку заражены могут быть все члены семьи, то во избежание распространения заболевания и в интересах своего здоровья все члены семьи должны оставаться дома”, — отметил Саар. В случае проявления симптомов заболевания (температуры или кашля) членам семьи следует проконсультироваться со своим семейным врачом или с консультантом инфотелефона семейных врачей 1220. В случае более серьезных проблем со здоровьем следует вызвать скорую 112.

Кроме этого, по словам Саара, о заболевании следует сообщить всем знакомым, с которыми больной контактировал в последнее время.

На сайте Департамента здоровья имеется руководство по лечению пациентов с COVID-19 на дому, которое следует применять "во время ожидания результата теста на коронавирус или в случае положительного теста".

Что такое домашнее лечение?

Домашняя изоляция — это мера предосторожности для предотвращения распространения инфекционного заболевания. Если вы не выходите из дома или не вступаете в контакт с другими людьми, вы сводите к минимуму потенциальный риск заражения других людей.

Как лечиться?

В настоящее время не существует непосредственного лечения для коронавируса. Симптомы, такие как кашель и повышение температуры, можно облегчить с помощью лекарств, отпускаемых без рецепта. Если симптомы исчезли, и вы чувствуете себя здоровым, окончательную оценку состояния здоровья все же должен дать ваш семейный врач.

Что я могу сделать, чтобы предотвратить заражение других?

Оставайтесь дома до полного выздоровления. Избегайте выхода на улицу. Если вам абсолютно необходимо куда-то пойти, обязательно наденьте маску. Следите, чтобы при чихании и кашле вы обязательно прикрывали рот и нос. По возможности используйте для этого носовой платок или при его отсутствии рукав. Регулярно очищайте дома поверхности, с которыми вы соприкасаетесь. Было бы хорошо найти помощника, которым может быть кто угодно — близкий человек, друг или сосед. Важно, чтобы он защищал себя от болезни с помощью средств индивидуальной защиты и придерживался строгих гигиенических требований. Заботиться о пациенте должен только один не входящий в группу риска человек — пожилые (> 60 лет), люди с хроническими заболеваниями и / или иммунодефицитом.

Как мне получить домой еду и другие необходимые средства?

Больной человек не должен ходить в магазин или аптеку. Друзья, знакомые и соседи играют здесь большую роль, потому что именно их можно попросить принести еду и лекарства. Продукты, товары первой необходимости и готовые блюда можно легко заказать на дом. В этом случае оплата производится банковским переводом и следует попросить курьера оставить посылку за дверью. Если других вариантов нет, вам следует обратиться в местное самоуправление, которое организует доставку необходимых товаров нуждающемуся.

Что мне делать, если состояние моего здоровья ухудшается?

Свяжитесь по телефону с семейным врачом или позвоните на консультационный телефон семейного врача 1220, объясните ситуацию и следуйте инструкциям. Если состояние очень серьезное, вызовите скорую помощь, которая доставит вас в больницу.

Должна ли моя семья оставаться дома?

Члены вашей семьи должны оставаться дома в течение 14 дней, потому что они были в прямом контакте с вами. Они могут быть заражены, и чтобы предотвратить дальнейшее распространение болезни и в интересах собственного здоровья вся семья должна оставаться дома. Если в течение этого периода у члена семьи появляются симптомы (повышение температуры или кашель), следует проконсультироваться со своим семейным врачом или позвонить на консультационный телефон семейного врача 1220. В случае серьезной проблемы со здоровьем (например, затрудненное дыхание) следует позвонить по номеру скорой помощи 112.

Более подробно о домашнем лечении на русском языке можно прочитать ЗДЕСЬ.

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