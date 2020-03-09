Общественность недоумевает: почему больные коронавирусом находятся на домашнем лечении?

Оставайтесь дома до полного выздоровления. Избегайте выхода на улицу. Если вам абсолютно необходимо куда-то пойти, обязательно наденьте маску. Следите, чтобы при чихании и кашле вы обязательно прикрывали рот и нос. По возможности используйте для этого носовой платок или при его отсутствии рукав. Регулярно очищайте дома поверхности, с которыми вы соприкасаетесь. Было бы хорошо найти помощника, которым может быть кто угодно — близкий человек, друг или сосед. Важно, чтобы он защищал себя от болезни с помощью средств индивидуальной защиты и придерживался строгих гигиенических требований. Заботиться о пациенте должен только один не входящий в группу риска человек — пожилые (> 60 лет), люди с хроническими заболеваниями и / или иммунодефицитом.
Как мне получить домой еду и другие необходимые средства?
Больной человек не должен ходить в магазин или аптеку. Друзья, знакомые и соседи играют здесь большую роль, потому что именно их можно попросить принести еду и лекарства. Продукты, товары первой необходимости и готовые блюда можно легко заказать на дом. В этом случае оплата производится банковским переводом и следует попросить курьера оставить посылку за дверью. Если других вариантов нет, вам следует обратиться в местное самоуправление, которое организует доставку необходимых товаров нуждающемуся.
Что мне делать, если состояние моего здоровья ухудшается?
Свяжитесь по телефону с семейным врачом или позвоните на консультационный телефон семейного врача 1220, объясните ситуацию и следуйте инструкциям. Если состояние очень серьезное, вызовите скорую помощь, которая доставит вас в больницу.
Должна ли моя семья оставаться дома?
Члены вашей семьи должны оставаться дома в течение 14 дней, потому что они были в прямом контакте с вами. Они могут быть заражены, и чтобы предотвратить дальнейшее распространение болезни и в интересах собственного здоровья вся семья должна оставаться дома. Если в течение этого периода у члена семьи появляются симптомы (повышение температуры или кашель), следует проконсультироваться со своим семейным врачом или позвонить на консультационный телефон семейного врача 1220. В случае серьезной проблемы со здоровьем (например, затрудненное дыхание) следует позвонить по номеру скорой помощи 112.
Более подробно о домашнем лечении на русском языке можно прочитать ЗДЕСЬ.
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