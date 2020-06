Обозреватель Bloomberg: нельзя полагаться на вакцины, нужно искать лекарство от COVID-19

Вторая группа методов медикаментозного лечения включает другой тип рециркуляции: использование крови выздоровевших. У людей, перенёсших COVID-19 и поправившихся, вырабатываются антитела против вируса, и донорская плазма этих людей уже является частью схем лечения больных пациентов во всем мире. Первые результаты исследований выглядят многообещающе, но они требуют утверждения, которое будет получено после окончания проводимых сейчас испытаний на случайной выборке людей. Вопросы масштаба и вариативности могут помешать лечению миллионов людей плазмой выздоровевших, поэтому уже сейчас стоит приложить все усилия по сбору и изучению материала, даже если преимущества этого вида лечения ещё не определены полностью. Может оказаться полезной и концентрированная версия, разрабатываемая Takeda Pharmaceutical Co.

” COVID-19 может в уменьшенной форме в скором времени вернуться вновь

Третья группа методов лечения посвящена искусственно созданным антителам, являющимся более эффективными и доступными, чем их естественные аналоги. Фармацевтические компании, в том числе Eli Lilly & Co., Regeneron Pharmaceuticals Inc. и Vir Biotechnology Inc., работают в этом направлении. Eli Lilly в понедельник объявила о начале первых испытаний. Regeneron, создавшая хорошо работавший коктейль из антител во время эпидемии Эболы, наступает ей на пятки. Хотя сейчас никто не может дать никаких гарантий, эти методы лечения имеют больше шансов получить применение уже осенью, в отличие даже от самых быстро разрабатываемых вакцин. Для утверждения потребуются дополнительные исследования, но эта категория имеет особое объединяющее значение, поскольку она может функционировать и как лечение, и как временная защита от болезни.