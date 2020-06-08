Обозреватель Bloomberg: нельзя полагаться на вакцины, нужно искать лекарство от COVID-19

По мере того, как предприятия и страны вливают огромные суммы денег в разработку прививок против COVID-19, разговоры о сроках подготовки и о датах, когда будет получена работающая вакцина, становятся всё более амбициозными. Тем не менее, если к концу года у нас будет запас проверенных образцов, это будет настоящим достижением, несмотря на то что такие компании, как Moderna Therapeutics Inc. и AstraZeneca Plc, уже сейчас сообщают о стремительном продвижении в исследованиях и переводят пациентов на всё новые этапы экспериментов. Конец года — это лучший сценарий. Намного вероятнее, что придётся ждать куда дольше, и это удручает. Хорошая же новость заключается в том, что тем временем уже разрабатывается несколько методов лечения, которые вскоре могут пройти апробацию и помочь нуждающимся.

Десятки подобных методов могли бы послужить ценным мостом: от перепрофилированных лекарств до уникальных коктейлей из антител. Ничто не может заменить ценность вакцины в возвращении мира к нормальному состоянию, но наличие большего количества вариантов лечения заражённых может повысить шансы на более быстрое и полное выздоровление и снизить летальность от этой болезни. Недавно два наиболее известных вида лечения — лекарство от малярии гидроксихлорохин и ремдесивир от Gilead Sciences Inc. — были подвергнуты сомнению с точки зрения безопасности и степени эффективности, но в разработке остаётся ещё немало лекарств.

” Пациенты, находящиеся на грани жизни и смерти, хорошо переносят побочные эффекты, что позволяет проводить небольшие и быстрые тесты.

Когда дело доходит до разработки, путь лекарств, как правило, оказывается более гладким, чем путь вакцин. Во время подготовки последних приходится сталкиваться с проблемами, которые крайне трудно преодолеть. С одной стороны, тот факт, что прививки делаются здоровым людям, означает, что планка безопасности поднята на более высокий уровень. Но серьёзные исследования, необходимые для опробации вакцин, должны проводиться в местах, где COVID-19 распространяется наиболее сильно, для того чтобы получить выборку, необходимую для корректного тестирования.