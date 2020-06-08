08.06.2020, 08:32

Обозреватель Bloomberg: нельзя полагаться на вакцины, нужно искать лекарство от COVID-19


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VAKTSINERIMINE
VAKTSINERIMINEFoto: Priit Simson

Вакцину, скорее всего, разработают в течение года, но некоторые методы лечения могут помочь людям уже через несколько месяцев, пишет Макс Найсен, обозреватель Bloomberg.

По мере того, как предприятия и страны вливают огромные суммы денег в разработку прививок против COVID-19, разговоры о сроках подготовки и о датах, когда будет получена работающая вакцина, становятся всё более амбициозными. Тем не менее, если к концу года у нас будет запас проверенных образцов, это будет настоящим достижением, несмотря на то что такие компании, как Moderna Therapeutics Inc. и AstraZeneca Plc, уже сейчас сообщают о стремительном продвижении в исследованиях и переводят пациентов на всё новые этапы экспериментов. Конец года — это лучший сценарий. Намного вероятнее, что придётся ждать куда дольше, и это удручает. Хорошая же новость заключается в том, что тем временем уже разрабатывается несколько методов лечения, которые вскоре могут пройти апробацию и помочь нуждающимся.

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Десятки подобных методов могли бы послужить ценным мостом: от перепрофилированных лекарств до уникальных коктейлей из антител. Ничто не может заменить ценность вакцины в возвращении мира к нормальному состоянию, но наличие большего количества вариантов лечения заражённых может повысить шансы на более быстрое и полное выздоровление и снизить летальность от этой болезни. Недавно два наиболее известных вида лечения — лекарство от малярии гидроксихлорохин и ремдесивир от Gilead Sciences Inc. — были подвергнуты сомнению с точки зрения безопасности и степени эффективности, но в разработке остаётся ещё немало лекарств.

Пациенты, находящиеся на грани жизни и смерти, хорошо переносят побочные эффекты, что позволяет проводить небольшие и быстрые тесты.

Когда дело доходит до разработки, путь лекарств, как правило, оказывается более гладким, чем путь вакцин. Во время подготовки последних приходится сталкиваться с проблемами, которые крайне трудно преодолеть. С одной стороны, тот факт, что прививки делаются здоровым людям, означает, что планка безопасности поднята на более высокий уровень. Но серьёзные исследования, необходимые для опробации вакцин, должны проводиться в местах, где COVID-19 распространяется наиболее сильно, для того чтобы получить выборку, необходимую для корректного тестирования.

В связи с тем, что в процессе разработки проверяются несколько экспериментальных вакцин и действуют постоянные меры предосторожности во избежание заражения, возникает проблема быстрого получения надежных данных. При разработке лекарств проблемой является и поиск добровольцев, так как количество подтверждённых случаев уменьшается. Тем не менее, уже можно сравнительно быстро определить, чем обернётся болезнь для заражённого. Пациенты, находящиеся на грани жизни и смерти, хорошо переносят побочные эффекты, что позволяет проводить небольшие и быстрые тесты.

Существует несколько значительных групп возможных методов лечения. Первая связана с перепрофилированием существующих лекарств, например, гидроксихлорохина и ремдесивира. Поскольку эти препараты первоначально были разработаны для лечения других болезней, они вряд ли окажутся панацеей. Однако, если они вдруг понадобятся, подготовить их можно будет довольно быстро.

Одна категория препаратов в этой группе направлена не на вирус, а на неконтролируемый иммунный ответ, который он может вызывать. Препарат для лечения артрита актемра от Roche Holding AG показался учёным довольно перспективным и сейчас находится на стадии более серьёзных испытаний. Исследователи также планируют проверить большое количество лекарств от воспалений. В случае успеха они смогут попытаться найти спасение для пациентов, находящихся в критическом состоянии. Ещё идеи? Коктейли из лекарств. Совсем недавно начались исследования по совмещению ремдесивира и актемры. У нескольких прочих комбинаций перепрофилированных лекарств, у существующих препаратов от гриппа и у множества других лекарственных веществ появилась возможность доказать свою пригодность.

Вторая группа методов медикаментозного лечения включает другой тип рециркуляции: использование крови выздоровевших. У людей, перенёсших COVID-19 и поправившихся, вырабатываются антитела против вируса, и донорская плазма этих людей уже является частью схем лечения больных пациентов во всем мире. Первые результаты исследований выглядят многообещающе, но они требуют утверждения, которое будет получено после окончания проводимых сейчас испытаний на случайной выборке людей. Вопросы масштаба и вариативности могут помешать лечению миллионов людей плазмой выздоровевших, поэтому уже сейчас стоит приложить все усилия по сбору и изучению материала, даже если преимущества этого вида лечения ещё не определены полностью. Может оказаться полезной и концентрированная версия, разрабатываемая Takeda Pharmaceutical Co.

COVID-19 может в уменьшенной форме в скором времени вернуться вновь

Третья группа методов лечения посвящена искусственно созданным антителам, являющимся более эффективными и доступными, чем их естественные аналоги. Фармацевтические компании, в том числе Eli Lilly & Co., Regeneron Pharmaceuticals Inc. и Vir Biotechnology Inc., работают в этом направлении. Eli Lilly в понедельник объявила о начале первых испытаний. Regeneron, создавшая хорошо работавший коктейль из антител во время эпидемии Эболы, наступает ей на пятки. Хотя сейчас никто не может дать никаких гарантий, эти методы лечения имеют больше шансов получить применение уже осенью, в отличие даже от самых быстро разрабатываемых вакцин. Для утверждения потребуются дополнительные исследования, но эта категория имеет особое объединяющее значение, поскольку она может функционировать и как лечение, и как временная защита от болезни.

Хотя создание и использование сотен миллионов прививок оказалось намного проще, чем ожидалось, а самые быстрые вакцины надёжно предотвращают как инфекцию, так и её передачу, — время подгоняло и приходилось спешить, — COVID-19 может в уменьшенной форме в скором времени вернуться вновь. Это означает, что различные методы лечения не потеряют своей ценности даже после изобретения вакцины. Чем больше у врачей инструментов исцеления, тем лучше.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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