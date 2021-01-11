О каких побочных эффектах вакцины от COVID-19 сообщили жители Эстонии

С 27 декабря по 10 января в Эстонии вакциной Comirnaty было привито 10972 человека. Как сообщает Департамент лекарственных средств, за этот период им поступило 46 сообщений о побочных эффектах, что составляет 0,4% от общего числа, передает Maaleht.
Реакции, связанные со стрессом от вакцинации, описаны в семи сообщениях. Речь идет о головокружении, тошноте, слабости, обмороке, плохом самочувствии, повышенном давлении, учащенном сердцебиении, чувстве сдавленности в горле, повышенном потоотделении.
Людям потребовалась врачебная помощь, но они быстро восстановились. Один человек упал в обморок спустя 42 часа после вакцинации. Аллергическая реакция наступила в трех случаях, повышенная чувствительность в области лица наблюдалась также в трех случаях.
В остальных сообщениях описывались местные реакции: боль в месте укола, отечность, а также легкие системные реакции: головная боль, головокружение, плохое самочувствие, слабость, сонливость, тошнота, дрожь, повышенная или пониженная температура, боль в мышцах, суставах, костях, горле, боль при глотании, водянистые выделения из носа, нечеткое зрение, нарушение сна, учащенное сердцебиение, чувство тяжести в груди.
Все люди выздоровели в течение нескольких дней, либо на момент сообщения находились на стадии выздоровления.
Департамент отмечает, что сообщать можно даже о тех реакциях, которые, по оценке врача, не связаны с вакцинацией.
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