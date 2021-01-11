11.01.2021, 14:25

О каких побочных эффектах вакцины от COVID-19 сообщили жители Эстонии

 (17)
EST 5
О каких побочных эффектах вакцины от COVID-19 сообщили жители Эстонии
Foto: Mikael Fritzon/TT, TT NEWS AGENCY/Scanpix

С 27 декабря по 10 января в Эстонии вакциной Comirnaty было привито 10972 человека. Как сообщает Департамент лекарственных средств, за этот период им поступило 46 сообщений о побочных эффектах, что составляет 0,4% от общего числа, передает Maaleht.

Реакции, связанные со стрессом от вакцинации, описаны в семи сообщениях. Речь идет о головокружении, тошноте, слабости, обмороке, плохом самочувствии, повышенном давлении, учащенном сердцебиении, чувстве сдавленности в горле, повышенном потоотделении.

Людям потребовалась врачебная помощь, но они быстро восстановились. Один человек упал в обморок спустя 42 часа после вакцинации. Аллергическая реакция наступила в трех случаях, повышенная чувствительность в области лица наблюдалась также в трех случаях.

В остальных сообщениях описывались местные реакции: боль в месте укола, отечность, а также легкие системные реакции: головная боль, головокружение, плохое самочувствие, слабость, сонливость, тошнота, дрожь, повышенная или пониженная температура, боль в мышцах, суставах, костях, горле, боль при глотании, водянистые выделения из носа, нечеткое зрение, нарушение сна, учащенное сердцебиение, чувство тяжести в груди.

Читайте также:

Все люди выздоровели в течение нескольких дней, либо на момент сообщения находились на стадии выздоровления.

Департамент отмечает, что сообщать можно даже о тех реакциях, которые, по оценке врача, не связаны с вакцинацией.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Читайте также: