О каких побочных эффектах вакцины от COVID-19 сообщили жители Эстонии

Реакции, связанные со стрессом от вакцинации, описаны в семи сообщениях. Речь идет о головокружении, тошноте, слабости, обмороке, плохом самочувствии, повышенном давлении, учащенном сердцебиении, чувстве сдавленности в горле, повышенном потоотделении.

Людям потребовалась врачебная помощь, но они быстро восстановились. Один человек упал в обморок спустя 42 часа после вакцинации. Аллергическая реакция наступила в трех случаях, повышенная чувствительность в области лица наблюдалась также в трех случаях.

В остальных сообщениях описывались местные реакции: боль в месте укола, отечность, а также легкие системные реакции: головная боль, головокружение, плохое самочувствие, слабость, сонливость, тошнота, дрожь, повышенная или пониженная температура, боль в мышцах, суставах, костях, горле, боль при глотании, водянистые выделения из носа, нечеткое зрение, нарушение сна, учащенное сердцебиение, чувство тяжести в груди.

Все люди выздоровели в течение нескольких дней, либо на момент сообщения находились на стадии выздоровления.

Департамент отмечает, что сообщать можно даже о тех реакциях, которые, по оценке врача, не связаны с вакцинацией.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!