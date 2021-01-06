Нужно ли опасаться поддельных вакцин от COVID-19

По мере того, как все больше стран приступают к вакцинации населения от COVID-19, возрастает и риск появления на рынке поддельных вакцин. С таким предостережением 4 декабря выступила полицейская служба Евросоюза Europol.

Еще в марте 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила предупреждение о несертифицированных сайтах с рекламой средств, с помощью которых якобы можно вылечиться от коронавируса или обезопасить себя от заражения.

"Привычка к самолечению и самостоятельному выбору лекарств привела к появлению нескольких тысяч сайтов, обеспечивающих пользователям неконтролируемый доступ к некачественным и поддельным лекарственным препаратам", — отмечает в беседе с DW сотрудник ВОЗ Пернет Бурдийон Эстев.

Чем опасны поддельные вакцины?

Хотя некоторые считают, что проблема поддельных лекарств актуальна только для бедных стран, это далеко не так.

"Ни одна страна не защищена от появления на рынке некачественных или поддельных лекарственных препаратов, — поясняет Эстев. — То, что раньше считалось проблемой развивающихся стран и стран с низким уровнем доходов населения, теперь стало проблемой для всего мира".

По словам Эстев, вред, причиненный пациентам в результате применения некачественных или поддельных лекарств, сложно оценить. Обычно продукт не опасен для здоровья, однако не имеет и терапевтических свойств. Употребление некоторых препаратов, однако, может причинить здоровью пациента серьезный вред или даже стать причиной его смерти.

Торговля поддельными лекарствами — прибыльный бизнес

Согласно докладу Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в 2016 году общий объем мировой торговли поддельными лекарственными средствами достиг 4,4 млрд долларов.

И это при том, что в докладе не учитывается большое количество фальшивых препаратов, которые их производители не сбывают за рубеж, а распространяют у себя в стране.

По данным ООН, до 2 млрд человек во всем мире не имеют доступа к необходимым лекарствам, вакцинам и медицинскому оборудованию. Этот дефицит зачастую восполняется за счет некачественных или поддельных препаратов.