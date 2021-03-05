Новые мутации коронавируса из США вызывают беспокойство

С тех пор, как с помощью теста на коронавирус проводится более тщательное секвенирование, то есть генетическое изучение, его структуры, стали все чаще определяться мутации исходного вируса SARS-CoV-2. Большинство из них не имеют особого значения. Но есть несколько вариантов, которые вызывают беспокойство у исследователей и чиновников, отвечающих за борьбу с пандемией. По той причине, что эти мутации иногда более заразны и быстрее распространяются на региональном уровне, а существующие вакцины дают менее эффективную защиту от них.

После выявления британской, южноафриканской и бразильской мутации коронавируса в США обнаружены вызывающие опасения еще два новых варианта, которые явно не были привнесены извне, а получили развитие внутри страны.

Новые варианты вируса отличаются быстрым распространением

В ноябре 2020 года исследователи впервые выявили в Нью-Йорке мутацию, которую они назвали B.1.526. С тех пор этот вариант быстро распространился в мегаполисе, а также в северных регионах США. К середине февраля он был обнаружен в 12 процентах всех секвенированных образцов в Нью-Йорке. Этот нью-йоркский вариант уже проник и в другие страны, например в Данию.

Калифорнийская мутация коронавируса, впервые обнаруженная еще в июле 2020 года, также распространяется чрезвычайно быстро: сегодня два аналогичных типа B.1.427 и B.1.429 калифорнийского варианта можно найти примерно в четверти геносеквенированных образцов в Калифорнии.

Что известно о двух американских вариантах?



По настоящему достоверных данных об этих двух американских мутациях пока нет. Говорят, что калифорнийский вариант CAL.20C более заразен, чем первоначальный вирус: в мазках инфицированных обнаружилась примерно удвоенная вирусная нагрузка в сравнении с SARS-CoV-2.

Тем не менее, калифорнийская мутация менее заразна, чем британский вариант B.1.1.7, который в настоящее время распространяется во многих странах, в том числе и в Германии. Кроме того, предполагается, что существующие вакцины демонстрируют меньший, но все еще достаточный эффект в отношении калифорнийского варианта.