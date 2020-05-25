25.05.2020, 12:44

Новые доказательства того, почему COVID-19 намного хуже, чем грипп


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Исследования коронавируса на морской базе Гуама
Исследования коронавируса на морской базе ГуамаФото: MC1 Julio Rivera/Keystone Press Agency

Учёные, которые исследовали лёгкие пациентов, скончавшихся от COVID-19, нашли доказательства того, что он поражает слизистую оболочку кровеносных сосудов. Согласно отчёту, опубликованному в четверг в ”Новом английском медицинском журнале”, это является крайне важным отличием от гриппа, который также оставляет свои следы на лёгких погибших от этого заболевания пациентов, пишет The Washington Post.

Исследователи сообщают, что в самых поражённых частях лёгких пациентов, инфицированных новым коронавирусом, было обнаружено множество микроскопических сгустков крови, и что, по-видимому, организм реагирует на атаку вируса, выращивая в лёгких новые крошечные кровеносные сосуды.

Данные по небольшому количеству проанализированных во время вскрытия лёгких основываются на сообщениях от врачей, лечивших пациентов с COVID-19. Медики описывают повсеместное повреждение кровеносных сосудов и наличие тромбов, чего нельзя ожидать от респираторного заболевания.

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”Чем отличается COVID-19, так это тем, что лёгкие не становятся плотнее, не имеют повреждений и не разрушаются до возникновения гипоксии (медицинский термин, обозначающий недостаток кислорода — RusDelfi)”, — сказал Стивен Дж. Ментцер, профессор хирургии Гарвардской медицинской школы и представитель группы исследователей, готовивших отчёт. ”По какой-то причине к симптомам, чаще всего связанным с вирусными заболеваниями, например, гриппом, добавляется васкулярная (сосудистая) стадия”, — отметил он.

Исследовательская группа сравнила лёгкие семи пациентов, умерших от COVID-19, заболевания, вызванного коронавирусом, с тканями лёгких семи пациентов, скончавшихся от пневмонии, вызванной гриппом. Учёные также исследовали 10 лёгких, пожертвованных для пересадки, но ещё не использованных. Доставленные из Европы лёгкие соответствовали друг другу по возрасту и полу.

”В лёгких пациентов с COVID-19 обнаружился значительный рост новых сосудов”

Исследователи не брали в расчёт кровеносные сосуды в таких органах, как почки и сердце, где другие учёные также обнаруживали следы атак вируса и тромбы, которых там быть не должно.

В отчёте было сказано, что в крупных кровеносных сосудах лёгких число сгустков крови было одинаковым и у пациентов с COVID-19, и у болевших гриппом. Но у пациентов с COVID-19 в крошечных капиллярах альвеолярных мешочков, которые позволяют кислороду проходить в кровоток и выводят углекислый газ, было обнаружено в девять раз больше микро-сгустков. Исследователи отметили, что вирус мог повредить стенки этих капилляров и заблокировать движение этих газов.

Также у пациентов с COVID-19 были обнаружены воспалённые и повреждённые клетки слизистой оболочки кровеносных сосудов.

Самым удивительным оказалось то, что в лёгких людей, поражённых вирусом SARS-CoV-2, появились новые кровеносные сосуды.

”В лёгких пациентов с COVID-19 обнаружился значительный рост новых сосудов”, — написали исследователи. Это открытие они назвали ”неожиданным”. В интервью Ментцер предположил, что, возможно, лёгкие пытались передать больше кислорода в гипоксическую ткань.

”Это может быть одной из причин, почему люди начинают лучше себя чувствовать”, — сказал он.

”Пациенты, которые нормально себя чувствуют, болеют простым респираторным заболеванием, а те, у кого есть осложнения, имеют проблемы ещё и с сосудами”

Учёные искали генетические и другие отличия, которые могли бы помочь предсказать, кто наиболее подвержен тяжелой форме проявления вируса, но выборка для этого была слишком мала, и обнаружить ничего не удалось. До сих пор COVID-19 в период пандемии более всего поражал определённые группы людей, в том числе пожилых, афроамериканцев и людей, имевших хронические заболевания, например, диабет.

”Пациенты, которые нормально себя чувствуют, болеют простым респираторным заболеванием, а те, у кого есть осложнения, имеют проблемы ещё и с сосудами”, — отметил Менцер. Однако, сказал он, попытки определить или объяснить, кто в какую группу может попасть, не увенчались успехом.

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  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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