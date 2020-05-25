Новые доказательства того, почему COVID-19 намного хуже, чем грипп

Исследователи сообщают, что в самых поражённых частях лёгких пациентов, инфицированных новым коронавирусом, было обнаружено множество микроскопических сгустков крови, и что, по-видимому, организм реагирует на атаку вируса, выращивая в лёгких новые крошечные кровеносные сосуды.

Данные по небольшому количеству проанализированных во время вскрытия лёгких основываются на сообщениях от врачей, лечивших пациентов с COVID-19. Медики описывают повсеместное повреждение кровеносных сосудов и наличие тромбов, чего нельзя ожидать от респираторного заболевания.

”Чем отличается COVID-19, так это тем, что лёгкие не становятся плотнее, не имеют повреждений и не разрушаются до возникновения гипоксии (медицинский термин, обозначающий недостаток кислорода — RusDelfi)”, — сказал Стивен Дж. Ментцер, профессор хирургии Гарвардской медицинской школы и представитель группы исследователей, готовивших отчёт. ”По какой-то причине к симптомам, чаще всего связанным с вирусными заболеваниями, например, гриппом, добавляется васкулярная (сосудистая) стадия”, — отметил он.

Исследовательская группа сравнила лёгкие семи пациентов, умерших от COVID-19, заболевания, вызванного коронавирусом, с тканями лёгких семи пациентов, скончавшихся от пневмонии, вызванной гриппом. Учёные также исследовали 10 лёгких, пожертвованных для пересадки, но ещё не использованных. Доставленные из Европы лёгкие соответствовали друг другу по возрасту и полу.

” ”В лёгких пациентов с COVID-19 обнаружился значительный рост новых сосудов”

Исследователи не брали в расчёт кровеносные сосуды в таких органах, как почки и сердце, где другие учёные также обнаруживали следы атак вируса и тромбы, которых там быть не должно.

В отчёте было сказано, что в крупных кровеносных сосудах лёгких число сгустков крови было одинаковым и у пациентов с COVID-19, и у болевших гриппом. Но у пациентов с COVID-19 в крошечных капиллярах альвеолярных мешочков, которые позволяют кислороду проходить в кровоток и выводят углекислый газ, было обнаружено в девять раз больше микро-сгустков. Исследователи отметили, что вирус мог повредить стенки этих капилляров и заблокировать движение этих газов.