Нобелевский лауреат: карантин убил больше людей, чем спас

Нобелевский лауреат утверждает, что связанные с коронавирусом ограничения могли погубить больше жизней, чем спасти, пишет The Daily Mail.
Майкл Левитт, профессор Стэнфордского университета, правильно предсказавший первоначальный масштаб пандемии, высказал мнение, что постановления не позволять людям выходить из дома были обусловлены паникой, а не решением передовой науки.
Профессор Левитт также добавил, что при моделировании — выполненном профессором Нилом Фергюсоном — распространения вируса, которое привело к введению правительством карантина, число погибших было завышено в ”10 или 12 раз”.
Его заявления вторят отчёту американского финансового холдинга JP Morgan, в котором говорится, что режим изоляции не только не изменил ход пандемии, но и ”уничтожил миллионы источников средств к существованию”.
Автор Марко Коланович, физик по образованию и политтехнолог JP Morgan, отметил, что власти были напуганы данными из ”небезупречных научных работ” и ввели ограничения, оказавшиеся ”неэффективными или запоздалыми” и имевшими небольшой эффект.
Он сказал, что снижение уровня заболеваемости коронавирусом после отмены карантина позволяет предположить, что вирус ”вероятно, имеет свою собственную динамику”, которая ”не связана с часто противоречивыми мерами изоляции”.
Дания входит в число стран, в которых после открытия школ и торговых центров число R (способность заболевания к распространению) продолжает снижаться, в то время как этот показатель в Германии после снятия карантина в основном остаётся ниже 1,0.
”"Изоляция спасла несколько статистических жизней в несостоявшихся ДТП и тому подобном, но социальный ущерб — домашнее насилие, разводы, алкоголизм — оказался огромным"
Профессор Левитт сказал The Telegraph: ”Я думаю, что изоляция не спасала жизни. Я думаю, что она стоила кому-то жизни. Она спасла несколько статистических жизней в несостоявшихся ДТП и тому подобном, но социальный ущерб — домашнее насилие, разводы, алкоголизм — оказался огромным. К тому же есть люди, которых не лечили от других заболеваний”.
В течение двух месяцев профессор Левитт, получивший Нобелевскую премию по химии в 2013 году за ”разработку многомасштабных моделей для сложных химических систем”, настаивал на том, что большинство экспертных прогнозов о коронавирусе неверно.
Он также считает, что вместо социального дистанцирования правительство должно позволять британцам носить маски и искать всевозможные способы продолжать работу.
С другой стороны, согласно модели профессора Фергюсона, без мер социального дистанцирования могло погибнуть до 500 000 человек.
Профессор Левитт добавил: ”По причинам, которые мне не ясны, кажется, запаниковали и власти, и люди. Было полнейшее отсутствие информации”.
73-летний лауреат Нобелевской премии не является эпидемиологом, но он оценил вспышку в Китае в начале кризиса и сделал альтернативные прогнозы, основанные на его собственных расчётах.
Хотя профессор Левитт признаёт, что изоляционные меры могут быть эффективными, он называет их ”средневековыми” и считает, что эпидемиологи преувеличивают свои требования, чтобы люди слушали их с большей вероятностью.
Его комментарии привели к тому, что и другие учёные, работающие в той же области, тоже подтвердили, что не смогли проверить достоверность расчётов профессора Фергюсона.
Советники правительства по большей части проигнорировали прочие исследования учёных, чьи модели дали совершенно различные результаты.
Дэвид Ричардс, соучредитель британской компании по обработке данных WANdisco, отметил, что модель Фергюсона была ”глючным месивом, которое больше похоже на миску спагетти, чем на эстетично написанный программный код”.
Ричардс сказал: ”В наших коммерческих реалиях мы бы сразу уволили за разработку подобного кода. Любой предприниматель, который взял бы его за основу своего программного обеспечения и выставил бы это ПО на продажу, скорее всего, сразу бы обанкротился”.
Как сообщается, учёные из Эдинбургского университета тоже обнаружили ошибки при запуске модели. Исследователи получали разные результаты не только на разных компьютерах, но иногда даже на одном и том же. Они сообщили о ”баге” в системе. Ошибки исправили, но специалисты в этой области по-прежнему поражаются, насколько модель неполноценна.
Четверо опытных разработчиков ранее отмечали, что код ”насквозь пронизан ошибками”, содержит ”огромные абзацы — это плохая практика” и является ”вполне возможно, худшим рабочим кодом, который только можно себе представить”.
После мрачного прогноза, сделанного моделью профессора Фергюсона, профессор Эдинбургского университета Майкл Тесфилд раскритиковал её, назвав ”посредственной”.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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