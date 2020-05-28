Нобелевский лауреат: карантин убил больше людей, чем спас

Майкл Левитт, профессор Стэнфордского университета, правильно предсказавший первоначальный масштаб пандемии, высказал мнение, что постановления не позволять людям выходить из дома были обусловлены паникой, а не решением передовой науки.

Профессор Левитт также добавил, что при моделировании — выполненном профессором Нилом Фергюсоном — распространения вируса, которое привело к введению правительством карантина, число погибших было завышено в ”10 или 12 раз”.

Его заявления вторят отчёту американского финансового холдинга JP Morgan, в котором говорится, что режим изоляции не только не изменил ход пандемии, но и ”уничтожил миллионы источников средств к существованию”.

Автор Марко Коланович, физик по образованию и политтехнолог JP Morgan, отметил, что власти были напуганы данными из ”небезупречных научных работ” и ввели ограничения, оказавшиеся ”неэффективными или запоздалыми” и имевшими небольшой эффект.

Он сказал, что снижение уровня заболеваемости коронавирусом после отмены карантина позволяет предположить, что вирус ”вероятно, имеет свою собственную динамику”, которая ”не связана с часто противоречивыми мерами изоляции”.

Дания входит в число стран, в которых после открытия школ и торговых центров число R (способность заболевания к распространению) продолжает снижаться, в то время как этот показатель в Германии после снятия карантина в основном остаётся ниже 1,0.

” "Изоляция спасла несколько статистических жизней в несостоявшихся ДТП и тому подобном, но социальный ущерб — домашнее насилие, разводы, алкоголизм — оказался огромным"

Профессор Левитт сказал The Telegraph: ”Я думаю, что изоляция не спасала жизни. Я думаю, что она стоила кому-то жизни. Она спасла несколько статистических жизней в несостоявшихся ДТП и тому подобном, но социальный ущерб — домашнее насилие, разводы, алкоголизм — оказался огромным. К тому же есть люди, которых не лечили от других заболеваний”.

В течение двух месяцев профессор Левитт, получивший Нобелевскую премию по химии в 2013 году за ”разработку многомасштабных моделей для сложных химических систем”, настаивал на том, что большинство экспертных прогнозов о коронавирусе неверно.

Он также считает, что вместо социального дистанцирования правительство должно позволять британцам носить маски и искать всевозможные способы продолжать работу.