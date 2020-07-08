Неожиданные симптомы COVID-19: как коронавирус портит улыбку

Медики из лаборатории оральной гистопатологии факультета здравоохранения Бразильского университета обнаружили, что коронавирусная инфекция может проявляться у некоторых пациентов в виде различных поражений ротовой полости.
Так, признаками COVID-19 могут оказаться язвы, кандидоз полости рта (одна из разновидностей грибковой инфекции, — ”Газета.Ru”), петехия (точечные кровоизлияния в виде красных бугорков, — ”Газета.Ru”) и увеличение лимфоузлов.
К такому выводу бразильские ученые пришли после того, как выявили возникновение язв, бляшек и трещин на языке пожилого пациента, заразившегося коронавирусом. Кроме того, врачи заявили, что среди оральных симптомов коронавируса может встречаться расстройство вкуса.
”Больные характеризуют прием пищи как ”жевание мыла, ваты”, — уточнила в разговоре с изданием ”Известия” заведующая кафедрой терапевтической стоматологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Ирина Макеева.
Медики убеждены, что в связи с обнаружением новых данных стоматологический осмотр необходимо включить в список исследований для диагностики COVID-19. Об этом они написали в научном журнале International Journal of Infectious Diseases.
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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