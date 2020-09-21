Немецкий вирусолог ответил на утверждения COVID-диссидентов о коронавирусе

На демонстрациях COVID-диссидентов, в дискуссиях о коронавирусе с противниками прививок и людьми, верящими в теории заговора, или в интернете постоянно встречаются как довольно нелепые, так и, на первый взгляд, убедительные утверждениями типа "Вирус не так и опасен", "Фарминдустрия хочет лишь заработать на пандемии", "С молодыми людьми ничего не случится".

Один из ведущих немецких вирусологов, профессор Боннского университета, директор института вирусологии Хендрик Штрек (Hendrik Streeck) прокомментировал для DW наиболее частые утверждения COVID-диссидентов и противников государственных мер по борьбе с распространением коронавируса.

"Вирус не так и опасен. Это СМИ, политики и ученые делают из мухи слона".

Хендрик Штрек: Это не так. Все до сих пор проведенные исследования, как в США, где они приводят к выводу о довольно низкой смертности, так и в других странах с выводами об очень высоком числе летальных исходов, однозначно показывают, что коронавирус вызывает более высокую смертность, чем сезонный грипп.

В исследовании, проведенном в округе Хайнсберг (на западе Германии неподалеку от Дюссельдорфа – Ред.), мы выяснили, что что вирус как минимум в четыре раза опасней чем сезонный грипп. Конечно же, всегда результаты исследования зависят от популяции, в которой оно проводится. В любом случае, этот вирус нужно воспринимать всерьез, но не стоит чрезмерно драматизировать.

"Политики и СМИ ежедневно говорят о большом числе заражений коронавирусом. Однако я не знаю никого в своем кругу, кто заболел бы COVID-19".

Среди моих родственников два человека заболели COVID-19.

"Было множество демонстраций против ограничительных мер правительства из-за распространения SARS-CoV-2. Были ли после них вспышки эпидемии? Нет!"

Акции протеста проходили на открытом воздухе, на них опасность заражения намного ниже, чем на мероприятиях в закрытых помещениях. Кроме того, очень трудно проследить, произошло ли массовое заражение на таких акциях как в Берлине, куда множество участников съехались из разных городов и потом вернулись обратно. Намного легче отслеживать распространение вируса, когда все участники мероприятия из одного города.