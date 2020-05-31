Недостаточное количество тестов на коронавирус в кризисных регионах может стать причиной новых вспышек

Количество тестов на миллион жителей, по данным, полученным Международным комитетом спасения, оказалось самым низким в следующих странах: Йемен (31 тест на миллион), Чад (105 тестов на миллион), Нигерия (165 тестов на миллион), Мали (173 теста на миллион). Также вызывает озабоченность северо-восточный регион Сирии, где делается в среднем 59 тестов на миллион жителей.

Международный комитет спасения отмечает, что эта информация свидетельствует о крайне недостаточной диагностике инфекции в этих регионах. Как следствие, это не позволяет работникам здравоохранения отслеживать контакты больных, организовывать меры по изоляции, проводить лечение, контролируя тем самым распространение COVID-19.

”Эти ошеломляющие цифры говорят об опасной перспективе возникновения необнаруженных и потенциально неконтролируемых вспышек в кризисных и затронутых военными конфликтами государствах. Быстро обнаружить — значит быстро отреагировать, а быстро отреагировать — значит спасти жизни. COVID-19 уже поставил на колени самые сильные системы здравоохранения в мире, и сейчас мы видим рост распространения вируса в некоторых частях Африки, Азии, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке”, — сказал Дэвид Милибэнд, президент и главный исполнительный директор Международного комитета спасения в своем интервью Fox News.

В Международном комитете спасения отмечают, что в США, где, по словам экспертов по инфекционным заболеваниям, до сих пор не делают достаточного количества тестов, если брать во внимание многочисленное население государства, провели в общей сложности 38 394 теста на миллион человек (по данным ВОЗ). То есть намного больше, чем в районах конфликтов.

”В рамках комплексных и соответствующих ситуации мер гуманитарного реагирования услуги по тестированию и диагностике COVID-19 должны быть доступны всем беженцам и уязвимым группам во время проведения гуманитарных операций”, — отметил Милибэнд.

Международный комитет спасения предупредил об особой уязвимости беженцев и людей в пострадавших от войны районах в условиях пандемии.