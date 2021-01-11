Названы самые длительные последствия коронавируса для организма
Китайские ученые определили самые длительные и распространенные последствия коронавирусной инфекции. Результаты их работы опубликованы в журнале The Lancet, передает РИА Новости.
Китайские ученые определили самые длительные и распространенные последствия коронавирусной инфекции. Результаты их работы опубликованы в журнале The Lancet, передает РИА Новости.
Специалисты провели исследование среди 1733 пациентов с подтвержденным COVID-19, которых выписали из больницы Цзинь Инь-Тан в период с января по май 2020 года. Медианный возраст инфицированных составлял 57 лет, 52% добровольцев — мужчины.
"Спустя шесть месяцев после острой фазы инфекции пациентов в основном беспокоила усталость или мышечная слабость (63% переболевших), проблемы со сном (26%), беспокойство или депрессия (23%)", — говорится в статье.
Перенесшие COVID-19 в тяжелой форме имели более серьезные нарушения диффузионной способности легких и нуждались в помощи при долгосрочном восстановлении, отметили ученые.
По данным ВОЗ, в мире зарегистрировали свыше 88,8 миллиона инфицированных SARS-CoV-2. Из них более 1,9 миллиона человек скончались. Больше всего заболевших в США, Индии и Бразилии.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Ученые поняли, как COVID-19 попадает в организм
Почему механическая коробка передач намного выгоднее «автомата»
Российский ученый рассказал, когда закончится эпидемия КОВИД
Навка: «То, что вся Европа сидит на допинге, мы знали»