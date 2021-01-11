Названы самые длительные последствия коронавируса для организма

Специалисты провели исследование среди 1733 пациентов с подтвержденным COVID-19, которых выписали из больницы Цзинь Инь-Тан в период с января по май 2020 года. Медианный возраст инфицированных составлял 57 лет, 52% добровольцев — мужчины.

"Спустя шесть месяцев после острой фазы инфекции пациентов в основном беспокоила усталость или мышечная слабость (63% переболевших), проблемы со сном (26%), беспокойство или депрессия (23%)", — говорится в статье.

Перенесшие COVID-19 в тяжелой форме имели более серьезные нарушения диффузионной способности легких и нуждались в помощи при долгосрочном восстановлении, отметили ученые.

По данным ВОЗ, в мире зарегистрировали свыше 88,8 миллиона инфицированных SARS-CoV-2. Из них более 1,9 миллиона человек скончались. Больше всего заболевших в США, Индии и Бразилии.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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