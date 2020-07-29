Названа стоимость одной дозы американской вакцины от COVID-19

Как сообщили источники издания, такая цена предполагается для США и других стран с высоким уровнем дохода населения.

В то же время другие компании, занимающиеся разработкой вакцины от коронавируса, собираются продавать свои препараты по более низкой цене. По данным Financial Times, американская Pfizer и немецкая BioNTtech, которые на прошлой неделе договорились с властями США о поставках вакцины, оценили свои препараты в $19,5 за дозу. Британско-шведская компания AstraZeneca, договорившаяся о поставке вакцины Нидерландам, Германии, Франции и Италии, установила цену на уровне $3–4.

По словам одного из источников газеты, запрашиваемая компанией Moderna цена ”вызывает существенные трудности в переговорах”, так как другие производители обещают продавать свои препараты дешевле. Поэтому цена в $50–60 за курс прививок еще может измениться.

С 27 июля Moderna начала третий, финальный этап испытаний вакцины от коронавируса. Участниками клинических испытаний станут 30 тыс. человек. По данным агентства Associated Press, это будут крупнейшие по масштабу клинические испытания вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 в мире.

На минувшей неделе министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью телеканалу ”Россия 1” заявил, что вакцинация в стране будет бесплатной и поэтапной. Сначала вакцину дадут медицинским работникам, а также тем, ”кто чаще других сталкивается с большим количеством людей”. Более широкое применение вакцины, по его словам, начнется, когда завершатся клинические испытания и появятся экспертные оценки.

Разработкой вакцины от коронавируса в России занимаются три учреждения — вирусологический научный центр ”Вектор” рядом с Новосибирском, петербургский Институт вакцин и сывороток ФМБА и московский центр им. Н.Ф. Гамалеи, сообщала ранее вице-премьер Татьяна Голикова.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!