Назван срок жизни коронавируса на разных предметах

Исследователи сравнили, как вызвавший пандемию вирус SARS-CoV-2 и его предшественник SARS-CoV-1 распространяются в разных условиях. Выяснилось, что оба вируса действуют примерно одинаково. Они лучше сохраняют жизнеспособность на пластике и нержавеющей стали, чем, например, на меди и картоне.

Отмечается, что в воздухе возбудители заболевания держатся до трех часов. Таким образом, это подтверждает, что коронавирусом можно заразиться воздушно-капельным путем, заключили специалисты.

На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса пандемией — сильной эпидемией, которая может распространяться на большой территории. По последним данным, всего в мире заразились более 200 тысяч человек, свыше восьми тысяч из них умерли.