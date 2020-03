Назван срок жизни коронавируса на разных предметах

РИА "Новости" EST

Foto: UMAPRESS.com, Nicolas Beaumont

Новый коронавирус держится на большинстве поверхностей около 72 часов, выяснили ученые. Работу британских специалистов опубликовал The New England Journal of Medicine.