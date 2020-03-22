Назван средний инкубационный период коронавируса

"Анализ общедоступных данных об инфекциях, вызванных новым коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем респираторного заболевания COVID-19, позволил оценить средний инкубационный период заболевания в 5,1 дня", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что у более чем 97% инфицированных симптомы заболевания проявляются в течение 11,5 дня после заражения, что подтверждает необходимость 14-дневного карантинного периода для лиц с подозрением на коронавирус. При этом только у 101 человека из 10 тыс. симптомы проявятся после выхода из карантина, передает ТАСС.
Роспотребнадзор также сообщает, что данные оценки аналогичны полученным в результате более ранних исследований, которые были основаны на меньшем количестве случаев инфицирования.
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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