Назван лучший материал одежды для защиты от коронавируса

Кроме того, специалисты раскрыли, что применение масок из такого материала наиболее безопасно и выгодно. Так, даже три слоя футболки из чистого хлопка имеют такой же уровень защиты, как и хирургическая одежда.

Специалисты пояснили, что если хлопковую одежду положить в шкаф, то спустя сутки ее можно считать условно считать безопасной.

При этом эксперты отмечают, что хлопковая ткань в виде многослойной маски защищает от вируса немного хуже, чем медицинская. Однако она успешно задерживает респираторные капли, за счет которых распространяется SARS-Cov-2.

Ранее выяснилось, что хлопок стал одним из самых быстро дорожающих биржевых товаров. При этом в начале пандемии этот товар в мире сильно подешевел. Однако теперь некоторые инвесторы ожидают, что ограничения поставок на фоне восстановления спроса могут привести к еще большему росту цен.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!